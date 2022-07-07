分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

111學年分科測驗將於111年7月11日至12日登場。大考中心表示，今年一般試場人數降載至36人，試場分配表於今日（7/7）公布於大考中心網站「111分科測驗試務專區」提供考生查覽列印，各考分區則於7月10日下午14至16時間開放查看試場。

大考中心統計，今年分科測驗報名人數為2萬9085人，相較去年指定科目考試大減，各科選考人數以數學甲1萬8547人最多，其次則為化學1萬6325人、物理1萬5942人。

大考中心指出，本次考試提供輕症或無症狀確診居家照護考生應試，並安置於居家照護考區試場，以及提供屬於居家隔離、居家檢疫以及自主防疫考生應試隔離試場。提醒考生，自7月4日至考試當日，需至大考中心網站111分科測驗試務專區之「COVID-19自主填報專區」進行填報，若未主動據實填寫，經查證屬實將取消分科測驗考試資格，已分發入學者，將取消錄取資格。

大考中心也說明，今天已公布試場分配表，並刊登於大考中心網站「111分科測驗試務專區」提供查覽或列印，建議考生於考前先上網查覽，以利當日能快速進入考分區。

另外，大考中心也指出，經審查通過確診及具感染風險的考生，大考中心已重編試場與座號，僅能於「COVID-19自主填報專區」中的「進度／結果查詢」頁面查詢。考生務必列印「確診、具感染風險考生通報單」，上面載有指定考（分）區與試場，並下載或列印試場平面圖，於考試當日前往指定試場。

依照往年慣例，各考場學校皆於考前一天開放查看試場，今年7月10日下午14時至16時開放查看分科測驗試場，但僅可於試場外查看座位安排，不得進入。居家照護考分區試場及隔離試場則不開放查看，確診以及屬居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生請勿前往看試場。

考試當天各考分區於上午7時30分開始測量體溫。大考中心建議考生，提早出門以避開進入考場學校時的人群，也呼籲接送考生的親友，勿於考分區門口逗留，造成人潮聚集。考生測量體溫若經複檢仍有發燒狀況，或有明顯呼吸道症狀者，將移至防疫試場應試。