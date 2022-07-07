快訊

謝龍介指控黃偉哲重大貪瀆 派律師向靈骨業者索賄千萬

前一天還在開會...日本人力銀行總裁打高爾夫 疑熱昏倒地不醒

分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心指出，分科測驗試場分配表於今日公布於大考中心網站「111分科測驗試務專區」提供考生查覽或列印。記者曾原信／攝影
大考中心指出，分科測驗試場分配表於今日公布於大考中心網站「111分科測驗試務專區」提供考生查覽或列印。記者曾原信／攝影

111學年分科測驗將於111年7月11日至12日登場。大考中心表示，今年一般試場人數降載至36人，試場分配表於今日（7/7）公布於大考中心網站「111分科測驗試務專區」提供考生查覽列印，各考分區則於7月10日下午14至16時間開放查看試場。

大考中心統計，今年分科測驗報名人數為2萬9085人，相較去年指定科目考試大減，各科選考人數以數學甲1萬8547人最多，其次則為化學1萬6325人、物理1萬5942人。

大考中心指出，本次考試提供輕症或無症狀確診居家照護考生應試，並安置於居家照護考區試場，以及提供屬於居家隔離、居家檢疫以及自主防疫考生應試隔離試場。提醒考生，自7月4日至考試當日，需至大考中心網站111分科測驗試務專區之「COVID-19自主填報專區」進行填報，若未主動據實填寫，經查證屬實將取消分科測驗考試資格，已分發入學者，將取消錄取資格。

大考中心也說明，今天已公布試場分配表，並刊登於大考中心網站「111分科測驗試務專區」提供查覽或列印，建議考生於考前先上網查覽，以利當日能快速進入考分區。

另外，大考中心也指出，經審查通過確診及具感染風險的考生，大考中心已重編試場與座號，僅能於「COVID-19自主填報專區」中的「進度／結果查詢」頁面查詢。考生務必列印「確診、具感染風險考生通報單」，上面載有指定考（分）區與試場，並下載或列印試場平面圖，於考試當日前往指定試場。

依照往年慣例，各考場學校皆於考前一天開放查看試場，今年7月10日下午14時至16時開放查看分科測驗試場，但僅可於試場外查看座位安排，不得進入。居家照護考分區試場及隔離試場則不開放查看，確診以及屬居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生請勿前往看試場。

考試當天各考分區於上午7時30分開始測量體溫。大考中心建議考生，提早出門以避開進入考場學校時的人群，也呼籲接送考生的親友，勿於考分區門口逗留，造成人潮聚集。考生測量體溫若經複檢仍有發燒狀況，或有明顯呼吸道症狀者，將移至防疫試場應試。

111分科測驗 居家隔離 居家照護

延伸閱讀

整理包／倒數衝刺！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

分科測驗衝刺／公民與社會 留意強尼戴普

分發名額恐多於考生數 招聯會：有機制防低分上榜

分科測驗衝刺／歷史題型變 仍重基礎概念

相關新聞

分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

111學年分科測驗將於111年7月11日至12日登場。大考中心表示，今年一般試場人數降載至36人，試場分配表於今日（7/...

整理包／倒數衝刺！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘，日程表如下

分科測驗衝刺／公民與社會 留意強尼戴普

今年是新課綱上路以來的首次分科測驗考試。內湖高中公民老師施立菁認為，預計第一次不會太難，分科測驗多了非選擇題和混合題型，...

分發入學總額比考生數多 錄取率能否破百看3關鍵

今年大學分科測驗僅2.9萬人報名，分發入學名額逾3.5萬個，分發會預估分發錄取率有機會創新高，但能否破100%，仍受志願...

分科測驗衝刺公民科／強尼戴普可能入題 把握黃金時間練手寫題

2.9萬人報名的大學分科測驗7月11到12日登場，聯合新聞網27日起一連七天推出「分科測驗衝刺」系列專題報導，訪問高中及...

分科測驗衝刺／地理長題趨勢 圖表判讀是關鍵

分科測驗即將在七月十一、十二日登場，地理老師提醒，長敘述或表格是題型趨勢。此外，新課綱強調帶得走的能力，因此地理技能很重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。