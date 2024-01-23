不斷更新／全台哪裡可追雪？陽明山、馬祖、尖石、大雪山 空拍銀白太平山莊美炸了

寒流來襲，氣溫直直降，全台許多地方，從昨天深夜到今天早上都下起了瑞雪，台灣位處亞熱帶，難得下雪，不少熱血民眾想要追雪，聯合新聞網為你整理哪些地方下雪了！

(10:13更新)

▎烏來∕ 967高地露營區下雪了

寒流來襲，氣溫直直降，全台許多地方，從昨天深夜到今天早上都下起了瑞雪，不僅台北市陽明山也下雪，因疑溫極凍又有水氣，新北市烏來區信福路967高地露營區周邊今天一早也下雪了。

極凍又有水氣，新北 市烏來區信福路967高地露營區周邊今天一早也下雪了。圖／讀者提供 王長鼎

▎太平山∕ 喜迎今年初雪

太山平飄雪了，受到冷氣團寒流南下、加上華南雲雨區東移水氣充足影響，太平山真的飄雪了。凌晨太平山國家森林遊樂區所迎來的今年第一場初雪。車輛、地面積了薄薄一層的白雪，民眾一早就起來踏雪。

太平山下雪了，太平山莊從空拍的視空拍鳥瞰的視角，山林覆蓋上一層白雪，好像撒上一層白色糖霜。記者黃義書／攝影

太山平凌晨三點開始下雪了，太平山莊服務站前的景觀平台積滿了皚皚白雪，樹枝也結滿了霧淞。幸運追雪成功的民眾在服務站觀景台開心打起雪仗。記者黃義書／攝影

▎陽明山∕ 上山追雪 二子坪停車場擠爆了

台北陽明山今天凌晨也降下靄靄瑞雪，許多民眾為了到陽明山賞雪，二子坪停車場早已停滿賞雪民眾的車輛。北市府已經啟動第一階段交通管制（陽金公路與百拉卡公路交叉口），進入管制點車輛務必加掛雪鏈才可通行。

台北陽明山今天凌晨降下瑞雪，許多民眾到陽明山賞雪，在二子坪停車場堆起雪人。記者陳正興/攝影

台北陽明山今天凌晨也降下靄靄瑞雪。圖／引用自陽明山公園臉書粉專

▎雪山∕海拔僅2463公尺 七卡山莊降雪

這波寒流來襲，雪山地區今天傳出海拔僅2463公尺的七卡山莊已出現降雪，雪霸國家公園已派員前往查看了解。雪山主峰去年已2度降雪，昨天深夜有山友PO出21、22日2天的積雪雪況，雪景迷人，這波寒流來襲，讓網友見了直呼「今晚過後雪山聖稜線應該整個蓋住了吧！」

山友林婉儒在臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」PO出21、22日雪山主峰下翠池的雪況。圖／取自臉書 胡蓬生

▎大雪山、福壽山∕ 化身銀白世界

今晨6點多，大雪山森林遊樂區49公里處降下瑞雪，瞬間化成銀白世界。福壽山農場一早也傳出好消息，農場持續0度低溫，天池、露營區持續降雪，由於山區降雨不斷，農場表示，目前雪霰雨夾雜，成為獨特風景。

大雪山森林遊樂區49公里處今晨6點多降下瑞雪，化成銀白世界。圖/林業及自然保育署台中分署提供

▎合歡山∕ 松雪樓、武嶺降雪

合歡山在昨天入夜後降雨，氣溫持續往下掉，根據氣象署合歡山頂測站資料，昨晚7時氣溫一度降至零下1.5度，但到晚上11時又回升，之後在零度徘徊，直至今天清晨，松雪樓、武嶺等地才從降雨，轉為降下大量霰夾雪，雪迷開心。

合歡山今晨降下大量霰夾雪，山上白靄靄一片，車輛上山限加掛雪鍊通行。圖／林業署南投分署提供

合歡山今晨降下大量霰夾雪，山上白靄靄一片，猶如銀白世界。圖／林業署南投分署提供

▎新竹尖石∕積雪3公分 部落孩子開心玩雪

寒流持續發威，新竹縣山區今天凌晨降下大雪，尖石鄉後山部分地區更出現積雪3公分以上情況，尖石鄉公所緊急宣布竹60線那羅及宇老路段交通管制，禁止民眾開車入山，不過不少部落居民一早都跑出家門堆雪人，直呼難得下如此大雪。

新竹尖石持續降雪3小時，地面積起厚厚白雪。圖／翻攝自臉書「尖石老家」江玉金

▎桃園復興∕清晨下雪 多所學校停課

桃園市復興區後山今天清晨4時多「下雪了」！帶來今年第一場雪，後山華陵、高義、三光3里相繼飄雪達約5公分，追雪遊客及居民高喊「下雪了」，復興區長蘇佐璽清今早6時宣布，後山華陵、高義、三光3里公私立機構，包括巴陵。光華、高義、三光4所國小及附設幼兒園、復興幼兒園華陵分班停班課1天。桃園市府觀光旅遊局昨天新啟用的「上巴陵即時影像」的鏡頭下，現場呈現雪景。

桃園市復興區下雪了，市府觀旅局新啟用「上巴陵即時影像」鏡頭，現場呈現雪景。圖／取自觀旅局影像

▎馬祖∕298公尺高壁山 罕見降雪

寒流爆發，馬祖各地陸續降冰霰，北竿青年周治孝深夜衝到馬祖第一高峰壁山目睹雪景，稱這是他人生首次在故鄉看到雪。馬祖氣象站說，在南竿從未觀測過雪景，馬祖下雪算難得。根據馬祖國家風景區網站，海拔298公尺的壁山是馬祖地區第一高峰。北竿青年周治孝晚間約11時30分登上壁山並拍攝影片表示，「這是我有生以來第一次在馬祖、自己的家鄉看到這樣的雪景，已經在下雪的狀態，我覺得滿感動，也滿妙的」。