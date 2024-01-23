馬祖北竿壁山積雪5公分 低溫2機場取消首班機

寒流發威，馬祖北竿壁山昨天深夜起罕見下雪，出現銀白美景。北竿鄉長吳金平說，今天一早積雪達5公分。此外，南竿與北竿機場都因低溫取消首班班機，但後續航班皆恢復正常。

根據馬祖國家風景區網站資料顯示，壁山位於北竿、海拔298公尺是馬祖地區第一高峰。

北竿青年周治孝昨天深夜11時30分登上壁山並拍攝影片表示，已出現雪花與飄落感，路邊車子也已在累積雪量。

周治孝指出，「這是我有生以來第一次在馬祖、自己的家鄉看到這樣的雪景，已經在下雪的狀態，我覺得滿感動，也滿妙的」；也有許多北竿居民昨天半夜起就上山追雪。

馬祖北竿鄉長吳金平今天上午告訴中央社記者，他一早7時許到壁山運動時，現場未飄雪，但有約5公分積雪。他上次在馬祖看到雪已是7、8年前，但這次降雪量比較大。

吳金平拍攝照片顯示，屋簷、樹梢、地面與石碑都有積雪，宛如置身銀白世界。

馬祖氣象站主任曾浩然指出，馬祖下雪非常難得，昨天北竿壁山下雪與冰霰，今天上午累積的應是雪與冰霰的混合。

南竿航空站主任翁丁煌表示，因氣溫突然降到攝氏5度以下，考量低溫可能造成跑道濕滑、摩擦力不足，影響飛航安全，因此立榮航空今天取消上午7時許的首班飛機，不過後續都恢復正常飛行。

北竿航空站主任楊志中指出，今天上午首班飛機受低溫影響取消，後續航班恢復正常。