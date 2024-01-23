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桃園拉拉山飄雪 遊客撲空多次終實現女兒夢想

中央社／ 桃園23日電

寒流影響，桃園市復興區拉拉山及東眼山等地23日凌晨起相繼下雪。市府觀光旅遊局表示，包括巴陵隧道及遊客中心都有零星下雪，部分道路也已經開始進行管制，車輛未裝設雪鏈禁止進入。中央社（民眾提供）
寒流影響，桃園市復興區拉拉山及東眼山等地23日凌晨起相繼下雪。市府觀光旅遊局表示，包括巴陵隧道及遊客中心都有零星下雪，部分道路也已經開始進行管制，車輛未裝設雪鏈禁止進入。中央社（民眾提供）

寒流影響，桃園市復興區拉拉山及東眼山等地今天凌晨起相繼下雪，遊客吳先生就表示，已經帶著女兒追雪多次都撲空，看著女兒在大雪紛飛中玩耍，很開心能完成女兒的夢想。

隨著寒流來襲，清晨4時許在復興區後山相繼飄雪，許多上山追雪的遊客徹夜未眠等待飄雪，一看到下雪了立刻穿上外套出門拍攝美景，有居民立即拿出手機錄影開心的表示「這是2024年拉拉山的第一場雪」，截至上午9時許積雪已經有5公分。

遊客吳先生表示，在看到氣象預報後立即就訂了民宿上山追雪，女兒一直想要看雪，之前只要聽到有下雪的機率，就會帶著女兒上山，但等了多次都落空，這次剛好女兒已經開始放寒假特別上來碰碰運氣，女兒開心的睡不著覺，終於等到大雪紛飛的景象，看著女兒開心玩雪、拍照，覺得相當值得，很開心能實現女兒的夢想。

拉拉山恩愛農場小老闆曾彥均也特別在臉書Facebook發布影片，家裡7歲大的黃金獵犬「閃電」看到下雪樂壞了，他說，這已經是閃電第2次看到下雪了，不過還是跟人一樣相當興奮，截至上午10時雪還持續下不停，閃電一早就開心的蹦蹦跳跳，跟著他出門踏雪，看到閃電可愛模樣，他忍不住用手機拍下影片在臉書上分享。

觀光旅遊局表示，前幾年下雪多集中在上巴陵，包括巨木區、中興農路及塔曼山等，但今年下巴陵包括巴陵隧道及遊客中心都有零星下雪，部分道路也已經開始進行管制，車輛未裝設雪鏈禁止進入。

受寒流影響，桃園市復興區拉拉山及東眼山等地23日凌晨起相繼下雪，遊客吳先生表示，已經帶著女兒追雪多次都撲空，很開心能完成女兒的夢想。中央社（民眾提供）
受寒流影響，桃園市復興區拉拉山及東眼山等地23日凌晨起相繼下雪，遊客吳先生表示，已經帶著女兒追雪多次都撲空，很開心能完成女兒的夢想。中央社（民眾提供）

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