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全台雪景直播一次看！避開入冬最強寒流 不出門也能開心賞雪

聯合新聞網／ 綜合報導
太山平凌晨三點開始下雪了，為太平山莊覆蓋上一層白雪，從空拍機鳥瞰的視角，山林覆蓋上一層白雪，好像撒上一層白色糖霜，地處山林間的太平山莊就像一小雪國。記者黃義書／攝影
太山平凌晨三點開始下雪了，為太平山莊覆蓋上一層白雪，從空拍機鳥瞰的視角，山林覆蓋上一層白雪，好像撒上一層白色糖霜，地處山林間的太平山莊就像一小雪國。記者黃義書／攝影

入冬以來最強寒流發威，不僅全台極凍濕冷，平地最低溫只剩4.6度，高山也紛紛降雪，除玉山、太平山外，陽明山拉拉山、新竹尖石後山等，甚至離島馬祖也被白雪覆蓋，讓追雪族相當興奮。但若因上班上課、或交通管制無法上山賞雪，《聯合新聞網》也整理各處即時影像，即使不能親自到訪也能「線上追雪」，感受銀白世界的震憾。

目前中央氣象署已針對全台除澎湖以外的21縣市發布低溫特報，今中部以北、東北部、東部地區及金門有6度以下或持續10度以下低溫，民眾外出務必注意保暖。

。不斷更新／全台哪裡可追雪？這處空拍美炸了
。低溫假整理包／超強寒流來襲各地停班停課一次看

各地即時影像如下

【陽明山】【太平山】【思源埡口】【拉拉山】【福壽山】合歡山】｜【雪霸國家公園】｜【馬祖-東引】

陽明山

。大屯自然公園

。二子坪停車場

太平山

。太平山莊前廣場

思源埡口

拉拉山

。上巴陵

。上巴陵、三龜戲水台

福壽山

。天池

合歡山

。武嶺亭

。武嶺、昆陽、小風口

雪霸國家公園

武陵遊憩區

。雪見遊憩區

馬祖

。東引中柱港

寒流 低溫 陽明山 拉拉山 太平山 國家公園 合歡山 武陵

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