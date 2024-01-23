全台雪景直播一次看！避開入冬最強寒流 不出門也能開心賞雪

入冬以來最強寒流發威，不僅全台極凍濕冷，平地最低溫只剩4.6度，高山也紛紛降雪，除玉山、太平山外，陽明山、拉拉山、新竹尖石後山等，甚至離島馬祖也被白雪覆蓋，讓追雪族相當興奮。但若因上班上課、或交通管制無法上山賞雪，《聯合新聞網》也整理各處即時影像，即使不能親自到訪也能「線上追雪」，感受銀白世界的震憾。

目前中央氣象署已針對全台除澎湖以外的21縣市發布低溫特報，今中部以北、東北部、東部地區及金門有6度以下或持續10度以下低溫，民眾外出務必注意保暖。

各地即時影像如下

【陽明山】｜【太平山】｜【思源埡口】｜【拉拉山】｜【福壽山】｜【合歡山】｜【雪霸國家公園】｜【馬祖-東引】

陽明山

。大屯自然公園

。二子坪停車場

太平山

。太平山莊前廣場

思源埡口

拉拉山

。上巴陵

。上巴陵、三龜戲水台

福壽山

。天池

合歡山

。武嶺亭

。武嶺、昆陽、小風口

雪霸國家公園

。武陵遊憩區

。雪見遊憩區

馬祖

。東引中柱港