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低溫假整理包／超強寒流來襲！全台變冷凍庫 各地停班停課一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
陽明山氣象署鞍部氣象站上午6時，氣溫約0.2度，雨夾雪，累積約1cm。圖╱氣象署提供
陽明山氣象署鞍部氣象站上午6時，氣溫約0.2度，雨夾雪，累積約1cm。圖╱氣象署提供

寒流發威，中央氣象署今天發布21縣市低溫特報，將影響至周三，台灣本島及離島多處平地氣溫在攝氏10度以下，由於這波溼冷寒流水氣很夠，包括馬祖、台北、宜蘭、桃園及新竹等地區皆出現下雪的情況，在低溫度及雨勢結合下，結冰的路面容易發生危險。《聯合新聞網》彙整最新停班課資訊，包括台北市、桃園市、新竹縣已有學校宣布停課。

台北市

• 陽明山國小：23日、24日停課兩天，29、30補課。

• 湖田實小：23日停班一天。（學生已放寒假，校內無國小部課後照顧學生及幼兒園課後留園學生，無停課問題。）

桃園市

• 復興區華陵里、三光里、高義里：今天（23日）停止上班、停止上課。

• 復興區三光國小附設幼兒園：1月23日、1月24日停課兩天。

• 復興區高義國小附設幼兒園：1月23日、1月24日停課兩天。

新竹縣

尖石鄉新光國小：23日停課1天

尖石鄉秀巒國小（含田埔分校）：23日停課1天

尖石鄉玉峰國小：23日停課1天

尖石鄉石磊國小：23日停課1天

寒流

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