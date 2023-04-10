哪裡來的小姐姐！辣媽和國三孩子合照沒有違和感！仙氣外表全靠兩年持續做一件事

「你姐姐好漂亮！」陳亞君的孩子，一個念國三、一個小六，每次到學校接孩子，亮麗外表總被誤認為是姐姐，甚至比20年前的自己還要青春，到底怎麼做到的？全靠持續兩年做好一件事！

陳亞君接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享為何開始運動？及運動的真實改變。

椎間盤突出、產後發胖

陳亞君表示，過去的自己幾乎不運動，身體狀況也不佳。大學時曾經洗完澡後滑了一跤，當時只覺得屁股痛，幾個月後突然發現半邊身體整個麻掉，輾轉就醫求診，最後才被診斷出是椎間盤突出。

她痛到每天只能躺在床上無法下床，靠著吃止痛藥抑制疼痛，好幾個月沒辦法坐，不吃藥就只能躺著，數度沮喪到以為人生只能吃止痛藥過每一天，但是她不願意放棄，每一次都很有耐心的復健，一年後終於讓身體恢復健康。

「我最討厭運動，最討厭流汗、不喜歡曬太陽」雖然領悟到健康的重要，但陳亞君仍然認為少吃、維持體重就是健康，加上自己身高169公分，體態高挑不容易顯胖，依然沒有想過需要運動。

畢業後，她投入光鮮亮麗的百貨業，25歲結婚生完第一胎返回職場工作，後來又有了老二，決心辭掉工作成為全職媽媽。

在家裡帶小孩忙碌不堪，幾乎沒有自己的休息時間，更別說好好運動，她一路從55胖到64公斤，屁股變大、生小孩之前的褲子都穿不下，心裡很受挫，雖然試過吃減肥藥但沒有用還復胖，於是下定決心要好好運動。

從健身APP開始在家運動

4年前，陳亞君在網路上搜尋健身APP，開啟在家健身運動旅程，剛開始的時候雖然又累又煩，但慢慢地看到體態改變的效果，甚至回復到生產之前的體重，驚喜發現運動對生活的好處。

隨著孩子漸漸長大了， 越來越有時間照顧自己的身體，陳亞君持續規律的重訓，不但看到自己的體態越來越好， 身體越來越健康，以前的腰酸背痛和鼻子過敏的症狀也都跟著有改變 ，也看到肌力持續的進步， 讓她有堅持下去的動力，也讓重訓成為生活的一部分。

陳亞君將健身成果在社群媒體分享，越來越多人問她怎麼練？讓她發現，其實自己可以幫助更多人，在持續健身兩年後，她考上健身教練證照，成為自由教練，在為家裡準備餐食、照顧孩子之餘，也可以從事有興趣的工作。

擬定適合自己的計劃

陳亞君只收女學生，彼此是師生也可以像閨密一樣分享心情，更能理解女性在面對外界眼光的複雜感受。

有學生在她幫忙下，從97公斤瘦到70幾公斤、還有一位從70幾公斤到60多公斤，透過持續運動、正常吃，從不喜歡運動流汗，到現在至少一周兩次重訓；從伏地挺身做不起來，到現在可以做標準的十幾個。

走過對健康觀念的不理解，到找到適合自己的方法，從居家運動開始人生蛻變，透過有肌勵，陳亞君想鼓勵更多人：

別人的方法不見得適合你。心裡有想達成的目標，根據自己過往喜歡的方式，來擬定努力的計畫，不管遇到什麼挫折，都堅持下去不放棄。

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