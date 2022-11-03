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有片｜羨慕別人的仙女背、直角肩？女生五個動作練出最強美背！
成天久坐低頭讓妳駝背又圓肩？夏天好想穿露背裝細肩帶？擔心虎背熊腰讓自己的後背飄嬸味？妳也想要有個線條緊實的迷人背影嗎？快跟著香港健身達人李芷慧Zoe一起來學這五個動作練出最強美背，馬上點開影片來看看！
女生打造完美曲線必從背腳胸臀四個部位開始練起。背肌是人體最大肌群，練背時由於需搭配手部動作，因此練背好處多多，除了強化核心肌群也有助於手部肌肉協調性，預防改善讓愛美女生困擾的圓肩和駝背，塑造背部和手臂的線條。
練背五個動作包括引體上升、滑輪下拉、坐姿划船、跪姿下拉和直臂下拉。藉著健身器械的幫助，主要鍛鍊背闊肌、大圓肌、三角肌和肱二頭肌。執行動作時上半身需保持穩定和脊椎的正直，並且避免聳肩。
鍛鍊背部能夠塑造上半身線條，帶來最大的好處是能讓整個人看起來更有精神，充滿自信、提升魅力！想了解更多關於女生健身減脂運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。背肌練起來，虎背熊腰OUT！
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