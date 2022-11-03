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有片｜羨慕別人的仙女背、直角肩？女生五個動作練出最強美背！

聯合新聞網／ 楊惠晴
鍛鍊背部肌群，改善圓肩和駝背，視覺上看起來顯瘦也更有精神。圖片／Canva
鍛鍊背部肌群，改善圓肩和駝背，視覺上看起來顯瘦也更有精神。圖片／Canva

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女生打造完美曲線必從背腳胸臀四個部位開始練起。背肌是人體最大肌群，練背時由於需搭配手部動作，因此練背好處多多，除了強化核心肌群也有助於手部肌肉協調性，預防改善讓愛美女生困擾的圓肩和駝背，塑造背部和手臂的線條。

練背五個動作包括引體上升、滑輪下拉、坐姿划船、跪姿下拉和直臂下拉。藉著健身器械的幫助，主要鍛鍊背闊肌、大圓肌、三角肌和肱二頭肌。執行動作時上半身需保持穩定和脊椎的正直，並且避免聳肩。

鍛鍊背部能夠塑造上半身線條，帶來最大的好處是能讓整個人看起來更有精神，充滿自信、提升魅力！想了解更多關於女生健身減脂運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。背肌練起來，虎背熊腰OUT！

原始影片

香港健身小老闆Zoe李芷慧YT

Zoesportdiary IG

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