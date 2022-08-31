交往三年一直「被消失」 男友：你那麼胖，我才不想公開你

明明是穩定交往狀態，三年來蔡侑君卻因為體態關係，一直「被消失」在男友的社交圈中，甚至慘遭劈腿對待；她立志運動瘦身「我要證明，我是超級績優股！」華麗登上了運動筆記年度女神票選前十名。

蔡侑君接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己的轉變。

你胖得那麼不知羞恥

蔡侑君從小最討厭運動，三十年來一直都是肉肉的身材，嘗試了各式各樣的減肥方式，包括直銷的奶昔、網路上的奇怪減肥藥等，但效果都只能短暫維持，沒辦法持續下去，導致越減越肥，就這樣一路肥到70公斤。

雖然從小到大，她一直知道自己不是瘦的類型，對自己一直沒什麼自信，但也從來沒有因為胖被羞辱過。

2020年底跨年前夕，她和交往3年的男友大吵，她質疑男友為何總是讓她「被消失」不在社群媒體上公開兩人的交往照片，卻會放其他女孩照片，她不願意做個被隱藏的女友。

即便已經過了多年，那天聽到的字句和情緒仍然歷歷在目，言猶在耳。男友冷回「你怎麼不想想自己長什麼樣子？你胖得這麼不知羞恥，不把自己管理好，我才不想把你放上去。」

這個打擊，很重，很傷，蔡侑君感覺臉被賞了好幾巴掌，背後更是被刺上了好幾刀，時時刻刻提醒著她「胖成那樣，有什麼資格要求對方什麼？」

被嚴重的羞辱後，她才發現原來別人把她當垃圾，終於覺悟了「我要從垃圾堆裡爬起來！我怎麼可以這樣被看不起！」這次，她告訴自己，一定一定一定要做到。

胖大嬸變跑步女神

受到男友的打擊後，蔡侑君重新檢視自己的減肥方式，決心一周至少跑六天步、一次跑40分鐘起跳；除了維持規律的運動，也開始進行飲食控制的調整。，透過204斷食法，就是一天在四小時內，吃完當日應該所攝取的熱量，來控制飲食。

帶著近70公斤的身體，跑起來真的想哭，看著跑錶總是七八分速，就更覺得自己很沒用，但蔡侑君依然風雨無阻，不畏寒流的吃完超基礎跑步菜單，加上204間歇斷食，4個月的時間減了7公斤。

跑完金城桐花馬後，就是2021年疫情大爆發三級警戒，三個月不能跑步的日子，在家也沒有鬆懈，常常約朋友一起線上肌力，沒想到三級警戒結束後，她發現自己雖然變瘦了，但男友依然劈腿，甚至不讓她回家拿個人物品「我們只是朋友，你不該來我家吧？」

此時，又遇到父親突然中風倒下的噩耗。蔡侑君在單親家庭中成長，家中三姊弟全靠父親努力工作，讓姊弟們不愁吃穿的長大。然而三個孩子都北漂念書跟工作，爸爸突如其來的倒下，讓全家人都有點不知所措。

為了讓弟弟可以安心的完成學業，蔡侑君跟姊姊分工合作，初期幾乎周周台北、台中往返，姊姊處理爸爸醫療相關事務，蔡侑君接管爸爸的租屋事宜，腦袋空白完全不知道怎麼處理的她，在疫情爆炸的狀況下，從零開始學習，只為了讓租客們有更好的環境生活。

而這些點點滴滴都看在家族親人們的眼裡，明白三姐弟做了多少努力，就是為了能讓生病的爸爸不需要擔心，讓他相信孩子是有能力的。

然而，這段日子走得艱辛。失戀又遇上家庭變故，蔡侑君上班哭、跑步哭、回家嚎啕大哭，哭到覺得自己需要去諮商，她很慶幸自己是跑步人，讓她沒有因為人生黑暗期再度崩壞，反而讓我走向前所未有的自己。

隨著跑量的增加，飲食回歸正常的168，少吃精緻澱粉，也再次突破卡關許久的體重，前後花了一年的時間，減重約13公斤，體態上視覺大概少了三分之一個自己，除了整體瘦下來之外，也讓外表看起來更年輕，終於擺脫大嬸樣了。

證明自己是超級績優股

走過2021年人生中的轉捩點，蔡侑君持續參加更多賽事，跑步模樣更被攝影師鏡頭捕捉，收錄進運動筆記精選相簿，更被票選為年度女神前十名。

「我這麼努力，這麼堅持，這麼用力地想爬起來，我是真的做到了吧？」透過自律跟堅持，蔡侑君越來越好的人生、越來越好的體態，彷彿是在告訴她「這一年，你很棒，辛苦了」更證明了自己「我是超級績優股啦！」

透過「有肌勵」她想鼓勵更多人，很多人會覺得我做不到，習慣性尋求別人的幫助。不論你現在處於哪個階段的低潮，想哭就哭，想吃就吃，想跑步就盡情放空的跑，累了就休息。

但是不管是誰，你要知道，只有相信自己做得到、願意付出才有辦法變得更好。不論受到什麼樣的打擊，一定要勇敢地相信，只有自己可以成就非凡的自己，你值得擁有更好的自己。

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