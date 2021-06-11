車禍斷送運動員職涯 超美護理師疫情第一線守護人民

出身體育家族，駱翠玉是屏東縣運雙料金牌。一直以為，自己未來會成為出色的運動員。一場嚴重車禍，夢想被斷送，再也無法運動。

30歲，她轉職當護理師，找回運動的動力，如今更在疫情現場，守護國人，活出最美的模樣。

排灣族的運動女將

駱翠玉接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享這段找回運動人生的故事。

駱翠玉是排灣族女孩，家族中都是運動員，台灣首支原住民拉丁饒舌樂團Boxing成員是他的表弟，兩個表弟都是拳擊選手，妹妹則是跑步國手，曾赴韓國比賽。

從小到大，駱翠玉一直都是田徑健將，高二更在縣運比賽拿下跨欄雙料金牌，

不料升高三暑假那年，意外遭一輛卡車撞飛，人墜入大水溝，脖子被水管勾住，導致嚴重腦震盪、下巴撕裂傷、拇指骨頭外露，內外縫合30幾針。

駱翠玉完全喪失車禍記憶，昏迷多日後再甦醒，只有滿臉的腫脹及擦傷，鼻子殘留血漬血塊，左下巴傷口出膿感染、反覆發燒，必須不斷擠膿後再次縫合。

雖然保住了性命，但駱翠玉的身體已不適合在太陽底下激烈運動，被迫停止熱愛的田徑，運動員生涯畫下句點，辜負家人及教練的期望，讓她挫敗不已。

我也想照顧病人

高中讀商科的駱翠玉，1997年到屏東基督教醫院當助理，很感動護理人員熱血在第一線付出。

「我要當護理人員！」30歲時決心投入護理工作，她從頭開始和一群16、17歲的青年學子修習護理學分，2008年正式擔任護理師。能在救護第一線，服務病患，是她最大的快樂來源。

不能再這樣下去

從高中受傷以後，駱翠玉長達21年無法運動，只要一曬太陽頭就很痛，2015年她體認到人生不能一直這樣，決定避開太陽，在家中採自主核心、深蹲運動、偶爾夜間慢跑。

半年前，她開始接觸登山，全副武裝做好防曬，不斷的鍛鍊自己心肺及腿肌力，即使因登山腳趾甲脫落，仍澆不熄對登山運動的渴望，透過運動流汗過程，不斷和自己對話，看見自己的能耐極限有多大。

她完成百岳單攻、挑戰庫哈諾辛山、北大武、玉山主峰，除了體檢數值改善，44歲的她，體檢身體年齡數字顯示23歲，身型體態緊實，穿衣服更好看，自信隨之而來，思想也更正面樂觀。

防疫第一線

三級警戒前，駱翠玉帶上護士服，完成一日來回玉山主峰挑戰。希望提醒民眾，體恤護理人員穿兔寶寶裝隔離衣內的辛勞，及面對明知威脅自己生命，卻要站在第一線的勇敢。

三級警戒後，日夜在醫院辛勞的駱翠玉表示，光只是疑似個案拉封鎖線入院，醫療人員24小時接觸連續治療，那是一般人無法想像的恐懼，更何況是確診。防疫人人有責，期望疫情快快減緩，人人都能健康。

活成自己想要的樣子

透過「有肌勵」，駱翠玉想鼓勵更多人，萬事起頭難，只要下定決心改變自己，一開始的困難會轉變為生活上習慣，你怎麼動，身體就會怎麼回饋給你。

就算過去夢想破滅了，但命還在就好，失去的不見得比較好，現在的狀態也許是最好的，我們無法改變人生，但可以努力活成自己想要的樣子。