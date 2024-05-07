年輕人想有被動收入當退休金 作家舉楊紫瓊奧斯卡領獎一句話為例「非充分條件」

聯合新聞網／ 天下文化出版
楊紫瓊以「媽的多重宇宙」獲得最佳女主角，成為首位亞裔奧斯卡影后。（歐新社資料照片）
楊紫瓊以「媽的多重宇宙」獲得最佳女主角，成為首位亞裔奧斯卡影后。（歐新社資料照片）

現在，每個人大多知道所謂的「被動收入」，這幾年來，被動收入也是詐騙集團拿來吸金的甜蜜誘餌之一。請理解，被動收入只是好好退休的必要條件，但不是充分條件。光有錢是不夠的。

一般人從很年輕就會想到要將「被動收入」當「退休金」，並沒有深究被動收入真正的涵義。其實，你要的是不受限於人的自由，也是一種選擇的自由。

金錢能夠買到的最好東西，是選擇的自由。你不會再為了食飽穿暖或養育家人而失去選擇。但它絕對不是目的。如果退休金成為工作的目的，那麼人生的目的等同在求得一生吃喝拉撒的滿足而已。

本文出自《這一生值得好好活》
本文出自《這一生值得好好活》
不管你努力或不努力，你的人生畢竟會走向終點，雖然殊途同歸，但是要走什麼路、如何走這條路、走得高不高興，都是你的選擇。有限人生，就當來地球體會一遭，那你也該負責讓自己用想要的方式過得好，何況只有你能負責。

身為人，我們都是被「折舊」得很厲害，不過，在這個被折舊的過程中，你還有可以增加的無形資產——你的能力資產。

楊紫瓊在奧斯卡盛會領獎時說：「女士們，千萬別讓任何人告訴你顛峰已過。」在那個以外貌當成最重要資產的演藝圈，這句話饒富深意。

就算你二十五歲時紅極一時，如果只是靠顏值，那麼三十歲時你也可能被安上過氣兩字。輸了青春，什麼都輸。

論財富，她早就不缺了，但她不斷的在為自己找難的路走，在各種挑戰中想要看見自己還能走到哪裡。

鍛鍊自己的路、提升自己的路，都是難走的路，但當中必有一種被幸福感充滿的悸動。

是不是顛峰，只能你自己說了算。就算某個生涯領域已過顛峰，你的眼前必定還有別的山峰，並不是下了一座山之後就無山可爬，這是活在這個變動社會裡，最有趣的地方之一。

不要只想到老了要住在醫院旁邊！救護車的聲音，真的不是太悅耳啊！

（本文出自《這一生值得好好活》作者：吳淡如）

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