「過去成功的理由，就是後來失敗的理由」吳淡如揭商場「沉沒成本」不值得

在此先忽略心理學的創傷症候群的種種研究，那不是我的專業。把沉沒成本看得太重的人很多，不只是女性。比如一個童年過得很苦的創業者，當他成功之後，會有兩種極端反應：

一種是變得極端揮霍，非理性的想要彌補過去的苦。事實上，過去那個情緒的洞是填不滿的，它已經不存在於現實。

一種是極端的小氣，他怕苦日子再度來臨，即使寬裕了也沒有改變心態，認定只有自苦才會成功，所以對待自己仍然非常小氣。

本文出自《這一生值得好好活》 其實，現實狀況已經不同了，而你面臨的環境也不同。揮霍固然無益，小氣和不知變通也會失去投資的良機，你就停在那裡了。

商場上常常看到的是：「過去成功的理由， 就是後來失敗的理由」。只因為你沒有在變動的時代中與時俱進，過去的成功變成了一個讓你耽溺的陰影。有更多人被負面的過去絆住了。

耗盡一生還找不到解脫方法，只因為沒有真正的看清楚沉沒成本不值得留戀不捨。

有一種成本叫做情緒成本。耽溺過去的成功而沒有轉化，你反而會被成功害了；沒有從過去的失敗中得到一些正面的經驗，你會變成習得性無助。

當你和朋友聊天的時候，你聊的是未來，還是過去？不厭其煩聊著過去的人，常常有沉沒成本耽溺現象。

跟開創未來感興趣的朋友相處，才會讓你的眼前陽光燦爛。為什麼我比較喜歡商學院認識的同學？因為一般同學相聚，老喜歡回味沉沒成本，甚至將你的糗事、尷尬事一提再提，但是商學院的朋友談的大多是「未來趨勢」。

（本文出自《這一生值得好好活》作者：吳淡如）

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