中年之後兒女各自婚嫁、老夫老妻換房子想離醫院近 媒體人勸退休人士摒除「亂想主義」

有關於退休，有許多老觀念，都是經不起細思的。我曾經聽過一個線上演講，來自大陸知名的媒體人袁岳。他說：「據統計六八％的人有環遊世界的夢想，但沒一個人會實現的！」

至今都還沒有任何一個人，遊玩了全世界一百九十多個國家。因為大多數人的夢想就只是夢想，沒有行動，不會制定計畫，為自己的目標分配金錢和時間（其實一百九十多個國家要全部遊玩完畢，標準也太嚴苛了。

美國有人做過統計，退休後真的開始認真執行環遊世界夢想的，只有三％，這個衡量標準比較寬鬆，退休後有持續性的出國就算）。

本文出自《這一生值得好好活》 這個演講中還有一句實話：「和理想主義者相比，更多的人是亂想主義。」我們把美好的退休當成目標，也常常只基於「亂想主義」。

你把未來的自己當成別人，隨便安排一個模糊的、和別人沒什麼不一樣的目標給未來的自己，跟候選人在開空頭支票一樣：「我沒有故意騙你，不過我也沒想過如何具體實現，就且走且看吧。」

退休，如果意謂著不用工作，那麼一定會陷入某種無聊，某種不被社會需要的空虛。甚至，當你不是一個為家庭帶來收益的人，回家還為家裡找麻煩的話，你就變成了家庭的負面資產。

一般人怎麼看待自己的中老年？的確非常消極。我最常聽見的，中年之後，兒女各自婚嫁，老夫老妻換房子的原因，都是想要換到一個「離醫院比較近」的房子。

誰都知道為什麼，「老了就會生病啊！」人們都是這麼認為的。那麼，誰的生命也都會結束，怎麼沒有人要就近住到離安葬更方便的地方呢？

你會說，當然沒有。因為如果沒救了，就不用急著送過去。但是，如果你的身體已經搞差了，也不會有生活品質可言，那麼急著送急診把自己救回來，真的有意義嗎？

我們可以讓自己不要太早失能，在離開之前平均躺了快八年嗎？我的許多朋友，在中年之後都扛起照顧親人的責任。能不能長命我們未必能決定，但能不能讓自己還能跑能動，醫學證明只要你早點鍛鍊自己，我們的努力應該有些用處。

有關於退休，我們必須有除了「亂想主義」之外的理解。你不必工作了，但是你想做些什麼？

（本文出自《這一生值得好好活》作者：吳淡如）

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