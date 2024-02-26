職場上為什麼要「往上爬」？ 她分享親身經歷：經理再爛…關鍵時刻還是會犧牲基層專員

在職場上為什麼要往上爬呢？因為你不往上爬，在關鍵時刻就很容易被犧牲掉

先前菲分享過，我在公關公司時期有一個非常擅長厚黑學的主管，他有一件令我印象深刻的作為，那就是必要的時候棄車保帥，不管那個車有無辜、帥有多無能。

當時菲的團隊和公司另外一個團隊一起服務一個國際性大藥廠，只不過菲負責的是處方簽事業部，另外一組同事服務保健事業處。

菲不時就聽到客戶公關窗口對於另外一組同事劣跡斑斑的抱怨，其中有一些連身為同事的我，都沒有辦法為之說項。

菲按耐不住，詢問當時公關公司的總經理：「XX藥廠說，艾珊那個團隊大錯小錯不斷，最近更是離譜，不論大會小會，都由最資淺的專案執行一人前往，艾珊經理完全沒現身，對方質疑團隊到底把他們公司當什麼了！」

「是我授意的。」總經理直言不會挑明了說。

「為什麼啊？」我非常不解，這跟我想像中的應該的處理方式大相逕庭。

如果是我，重要大客戶已經心生不滿，沒有派出更高層的人，甚至總經理親自出馬去挽回就已經說不過去了，更何況還做出類似撤軍的決定，讓帶領這個團隊的經理艾珊完全躲在背後，只派出最基層的員工去面對非常資深而且已經在氣頭上的客戶。

總經理解釋，他覺得這個團隊已經很難在這個客戶面前翻身了，彼此現在是礙於合約不得不繼續下去。但是，每次會議都受到客戶強烈的質疑與指責。

總經理認為，與其整個團隊對有所耗損，還不如即時止損。而他即時止損的辦法，就是讓原本最應該負責的艾珊經理置身事外，讓最基層的員工，獨自一個人面對客戶，承擔所有的壓力。

就總經理的立場來說，反正整個團隊在這個客戶面前已黑了，傳出去可能還會影響到團隊在業界的風評，那就讓有些人黑到底，把鍋集中給一個人揹。

畢竟，公司培養出一個經理不容易，相反地要尋求基層的專員並不太難。因此，如果要因為這個客戶而折損員工，要折損的也會是基層人員。如果團隊在業界風評不好已不可逆，那不如讓這些差評都集中在基層人員身上。

我對總經理的做法不置可否，但卻也認為能夠當上總經理的，確實想得跟我不一樣。

為什麼人一定要往上爬呢？

當公司投注在你身上的資源不多，放棄你沒有什麼損失，你愈有可能在利弊權衡中被犧牲。反而言之，當投注在你身上的資源越來越多，被別人捨棄的機會就會比較少。

不想成為別人隨時可能放棄的棄子，方法之一就是盡可能努力往上爬，盡可能擷取資源投注在自身上。

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