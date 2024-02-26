快訊

黃國昌2年後必辭立委參選百里侯 新北是選項、北市留給「她」

國會外交主導權之爭延伸至民主基金會 韓國瑜能任董座嗎

再出招！基隆東岸廣場經營權易主 NET登報向2對象「道歉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職場上為什麼要「往上爬」？ 她分享親身經歷：經理再爛…關鍵時刻還是會犧牲基層專員

聯合新聞網／ 菲女狼
職場示意圖／ingimage。
職場示意圖／ingimage。

職場上為什麼要往上爬呢？因為你不往上爬，在關鍵時刻就很容易被犧牲掉

先前菲分享過，我在公關公司時期有一個非常擅長厚黑學的主管，他有一件令我印象深刻的作為，那就是必要的時候棄車保帥，不管那個車有無辜、帥有多無能。

當時菲的團隊和公司另外一個團隊一起服務一個國際性大藥廠，只不過菲負責的是處方簽事業部，另外一組同事服務保健事業處。

菲不時就聽到客戶公關窗口對於另外一組同事劣跡斑斑的抱怨，其中有一些連身為同事的我，都沒有辦法為之說項。

菲按耐不住，詢問當時公關公司的總經理：「XX藥廠說，艾珊那個團隊大錯小錯不斷，最近更是離譜，不論大會小會，都由最資淺的專案執行一人前往，艾珊經理完全沒現身，對方質疑團隊到底把他們公司當什麼了！」

「是我授意的。」總經理直言不會挑明了說。

「為什麼啊？」我非常不解，這跟我想像中的應該的處理方式大相逕庭。

如果是我，重要大客戶已經心生不滿，沒有派出更高層的人，甚至總經理親自出馬去挽回就已經說不過去了，更何況還做出類似撤軍的決定，讓帶領這個團隊的經理艾珊完全躲在背後，只派出最基層的員工去面對非常資深而且已經在氣頭上的客戶。

總經理解釋，他覺得這個團隊已經很難在這個客戶面前翻身了，彼此現在是礙於合約不得不繼續下去。但是，每次會議都受到客戶強烈的質疑與指責。

總經理認為，與其整個團隊對有所耗損，還不如即時止損。而他即時止損的辦法，就是讓原本最應該負責的艾珊經理置身事外，讓最基層的員工，獨自一個人面對客戶，承擔所有的壓力。

就總經理的立場來說，反正整個團隊在這個客戶面前已黑了，傳出去可能還會影響到團隊在業界的風評，那就讓有些人黑到底，把鍋集中給一個人揹。

畢竟，公司培養出一個經理不容易，相反地要尋求基層的專員並不太難。因此，如果要因為這個客戶而折損員工，要折損的也會是基層人員。如果團隊在業界風評不好已不可逆，那不如讓這些差評都集中在基層人員身上。

我對總經理的做法不置可否，但卻也認為能夠當上總經理的，確實想得跟我不一樣。

為什麼人一定要往上爬呢？

當公司投注在你身上的資源不多，放棄你沒有什麼損失，你愈有可能在利弊權衡中被犧牲。反而言之，當投注在你身上的資源越來越多，被別人捨棄的機會就會比較少。

不想成為別人隨時可能放棄的棄子，方法之一就是盡可能努力往上爬，盡可能擷取資源投注在自身上。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 職場

延伸閱讀

00878超過112張要被扣二代健保…收益平準金占比0％！ 專家：下次除息有好的資源可供配發

00919決定加入定期定額名單…與00713同月配息！ 專家：剛上市還擔心它選到奇怪股票

00940是元大醞釀很久的產品…股市趨勢長期走升萬九可買？ 她：這三族群適合

00941鎖定半導體供應鏈！ 專家：台積電熊本廠開幕…比重高達27％

相關新聞

大同電鍋6人份要2400元…漲幅實在嚇人！ 她驚：記得幾年前才一千多元

記得幾年前看大同電鍋價格是一千多元，今天去賣場看十人份電鍋要2480元，這還是優惠價，漲幅實在嚇人，你說不理財可以嗎？

職場上為什麼要「往上爬」？ 她分享親身經歷：經理再爛…關鍵時刻還是會犧牲基層專員

在職場上為什麼要往上爬呢？因為你不往上爬，在關鍵時刻就很容易被犧牲掉...

資本更勝一籌、比美國銀行營運狀況還穩健 72小時之後大型銀行宣告破產

每一個投資價格、每一個市值不過是今天的數字乘上明天的故事。這些數字容易衡量、容易追蹤、容易建構。隨著每個人都能以低廉的成本…

哈佛專家：教出高財商孩子的父母 通常有這些特徵

一份2023年來自美國國家金融教育者委員會調查顯示，缺乏金融知識的基礎，會讓孩子們在長大後付出代價——每年損失從數百美元到數千美元不等。

半年滾出第二桶金！男北漂26K不靠爸 現在每月爽領配息2萬

第一桶金存的慢，但第二桶金會存的很快！一名北漂科技業男分享親身經歷的理財大法，提高專業能力增加收入，搭配投入高股息標的，2年半就存到兩桶金200萬元。不過，他直言...

艾森豪總統吃漢堡當午餐、當晚心臟病嚴重發作 此後的發展非比尋常

好消息需要時間醞釀，而壞消息往往在頃刻之間出現，這項重要事實可以解釋很多事。巴菲特說，建立聲譽要花費二十年，摧毀聲譽只需要五分鐘…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。