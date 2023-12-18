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有錢也買不到！她住過護理之家被拒保長照險、有人食道癌被要求看「最後治療日期」

聯合新聞網／ 商周出版
並非每個人都能購買保險，許多人無論花多少錢都買不到保險。 示意圖／ingimage
並非每個人都能購買保險，許多人無論花多少錢都買不到保險。 示意圖／ingimage

就保險公司未能蒐集足夠客戶資訊，以消除逆選擇的情況而言，或許最引人注目的例證是大量拒絕承保：許多申請(或可能申請)保險的人，被所有保險公司拒絕保障。

換句話說，並非每個人都能購買保險；許多人(誤用消費者權益代言人─律師拉爾夫．奈德(Ralph Nader)的話)「無論花多少錢都買不到保險」。

你可能認為計算因條件不合格而無法獲得保險的人數很簡單。其實不然，你不能只看申請人被拒絕的比例，因為知道自己沒有機會得到批准的申請人，甚至連申請都不會。

本文出自《揭密保險》
本文出自《揭密保險》
經濟學家奈森．亨德倫(Nathan Hendren)在他的博士論文中，找出了一個解決此問題的聰明方法。

他取得了幾家保險公司的指南，上面列出了它們的保險經紀人決定是否拒絕(或至少不建議)承接申請者壽險、殘廢險和長期照護險的條件。

例如，過去有中風病史，就會自動拒絕壽險和長期照護險；任何曾住過護理之家的人也買不到長期照護險；而許多疾病是否在保障範圍內，取決於疾病的具體情況─例如食道癌是可以接受的，前提是最後治療日期至少在四年前。

有些標準則留給醫生或保險經紀人自行判斷，例如對於食道癌，持續體重下降列為被拒絕的理由，但並未明確說明是依據過去的一個月還是一年內的體重減輕程度。

然後，亨德倫將這些拒絕標準，與一份數千名五十五歲以上美國老年人的調查數據(包含詳細的健康狀況)進行對比，藉由結合這兩組資料，亨德倫可以確定一個人申請保險時會得到什麼樣的待遇─一定會被拒絕、幾乎可以確定被接受，還是介於兩者之間。

最終，亨德倫得出結論，許多可能需要保險的人如果嘗試申請，都無法通過：在他的樣本中，接近三○％的人不符合長期照護險的要求，近二○％的人無法獲得人壽保險。可以買到保險的比例也很相似─長照險為三○％，壽險為二○％。剩下的人(大部分的人)處於灰色的中間地帶，或許可以，或許不可以。

（本文出自《揭密保險》作者：利倫．艾納夫/ 艾咪．芬克爾斯坦/ 雷．費斯曼譯者：許可欣）

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