她擁有完美「無汙點駕駛紀錄」 倒楣保險公司卻承受更高風險

當艾咪還在攻讀研究所時，她已經有超過十年的無汙點駕駛紀錄，因此，她在接近三十歲購買第一輛車時被評為優秀的司機，並獲得了最低的汽車保險價格。

然而，她承認自己是位可怕的駕駛(每個認識她的人都這麼認為)。艾咪知道什麼，而保險公司卻不知道呢？作為十七歲的曼哈頓人，她考取駕照只是為了滿足母親的要求，將其視為一種「寶貴的身分證明」，她只學會足以通過考試的路邊停車和方向燈知識；在她依母親命令取得駕照後，近十年都沒再開過車，因此她對路邊停車和斜向停車只有模糊的記憶，更不用說真的開車或是安全駕駛了。

本文出自《揭密保險》 艾咪的案例說明，倒楣的保險公司要承受更高的風險，但私有訊息也可能透過其他方式影響保險。

利倫曾大聲抱怨說，他的大兒子夏利去離他家開車約十分鐘路程的史丹佛大學(Stanford University)時，家庭汽車保險費並沒有降低。利倫發誓夏利再也不會駕駛他們的任何一輛車─在家庭會議裡已經協議好讓弟弟耶利專用那台車。

但保險公司有項嚴格的政策，即生活在距離父母一百英里以內的大學生，仍然被算作保險的一部分。如果利倫想要保留這輛車，他必須支付高額保費，因為這代表不僅有一個、而是兩個青少年可能會駕駛這輛車，即使實際上只有一個人會用車。

艾咪和利倫的故事或許聽起來有點特殊，但是每個人都有自己的古怪之處，對吧？

保險公司很難蒐集某些駕駛人的歷史資料。讓我們再回到艾咪和她的「無汙點駕駛紀錄」。沒有網站記錄某人開了多少里程數，公司甚至不會問你過去十年開了多少英里(誰能記得呢？而且除了一些古怪的紐約人，誰會拿到駕照卻不開車？)。

事故會留下公開紀錄，因此，如果你想從好事達保險轉換至前進保險，好讓汽車保費重新計算，這樣是行不通的。前進保險可以查閱事故登記資料庫，以確保你說的是實話。

感謝經濟學家阿爾瑪．寇恩(Alma Cohen)的研究，我們才知道這些公開紀錄的重要性。她在以色列國家事故數據庫建立之前，研究了汽車保險客戶的行為。無論是故意還是選擇性遺忘，保險申請人對於他們過去意外事故的報告都低估了七五％。

既然原本的保險公司知道了客戶的事故紀錄，易發生事故的駕駛人就有了在新公司重新開始的動機。這種事也確實發生了：寇恩發現換保險公司的客戶往往有較差的理賠歷史(新公司看不見這些)，而堅持原有保單的客戶則相對較好。換句話說，曾經發生車禍的駕駛人會藉由轉換至另一家保險公司來「逃避紀錄」。

不過即使有公開的事故紀錄，還是有些和駕駛風險相關的客戶特質難以取得，或取得成本太高。因此，儘管保險公司可以透過數據抓出九○％的事故風險，顧客仍有根據私有訊息來進行選擇的空間。

（本文出自《揭密保險》作者：利倫．艾納夫/ 艾咪．芬克爾斯坦/ 雷．費斯曼譯者：許可欣）