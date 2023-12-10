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汽車保險出現大量「逆選擇」 以色列研究揭老經驗駕駛平均理賠金額太詫異

聯合新聞網／ 商周出版
對於經驗老到的駕駛人來說，汽車保險中的逆選擇情況特別嚴重。 示意圖／ingimage
對於經驗老到的駕駛人來說，汽車保險中的逆選擇情況特別嚴重。 示意圖／ingimage

這些調查出來的資訊都有用嗎？

你或許可以想像，汽車保險公司調查了你過去種種細節，並將相關資訊輸入其專有的演算法系統時，它已經知道了你申請理賠的可能性，甚至比你自己預測得還準。

大數據出現了，保險市場不再因選擇問題而導致崩盤，真是好消息，對吧？別那麼快下結論。

研究人員發現，即使輸入大量數據，也調查了背景，汽車保險市場中仍存在大量的逆選擇。例如，以色列的一項研究發現，在保險價格相同的條件下，選擇保障較多且經驗老到的駕駛人，比選擇保障較少的駕駛人更有可能發生交通事故。

同樣的基本模式在其他國家也有紀錄。

如果你稍微反思一下，對於經驗老到的駕駛人來說，汽車保險中的逆選擇情況特別嚴重，也就不令人意外了。

初學者的開車技術還不熟練，更重要的是，他們還沒有時間去了解他們與其他新手駕駛相比，是否特別笨拙。

本文出自《揭密保險》
本文出自《揭密保險》
當然不是說那一頁頁的數據毫無用處。實際上，以色列汽車保險市場的研究發現，選擇高保障的有經驗駕駛人的平均理賠金額，比選擇低保障的駕駛人約高三分之一，但在研究人員校正保險公司為訂定保費而蒐集的駕駛人、車輛相關資訊後，這個差距縮小約九○％。

換句話說，詳細資訊和進階定價演算法能排除大部分的選擇問題。然而，還是有些選擇問題存在─即使是有相同駕駛紀錄的人，知道自己只是僥倖沒發生過小車禍的魯莽駕駛人會購買更多保險，而知道自己只是倒楣的謹慎駕駛人購買的保險較少。

也就是說，無論數據科學為保險公司帶來什麼優勢，這些申請人依然隱藏了一些不為人知的問題。

（本文出自《揭密保險》作者：利倫．艾納夫/ 艾咪．芬克爾斯坦/ 雷．費斯曼譯者：許可欣）

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