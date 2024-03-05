當壞事發生就覺得自己很糟糕？你所經歷的一切 並不能與你的價值畫上等號

◆自尊難題

開始執業不久後，我發現除了大腦生病的病人以外，大多數人的情緒問題，其實大多來自過度自卑。

要良好地適應現實生活，必須先對現實有正確的認識。如果一個人眼中的世界，與世界真正的樣貌不同，那麼就很難適應得好。要是一個人眼中的自己永遠比真正的自己渺小，他也會遇到適應上的困難。因為到頭來，我們都只活在自己所認為的現實之中。

資質平庸的人要適應現實世界似乎較不困難，他們有機會找到一個既適合自己，又可以活得自在的位置。只有當我們低估自己、漠視所擁有的能力與長處時，才會誤解真實的狀況，導致各種性格上的問題。

貶低自我的現象普遍到我們或多或少都曾體會過這種感覺。這或許是為什麼在漫畫裡，每當查理布朗把自己視為一個失敗者時，我們總能理解他。

但是，查理布朗真的是一個失敗者嗎？

如果一個漫畫中的角色因為心理或精神上的缺陷而無法正常運作，是可以被我們接納的嗎？他能帶來娛樂效果嗎？你是否會因為他的笨手笨腳而發笑呢？

查理布朗絕對不是一個有缺陷的人，但他代表著有缺陷的人格。他眼中的自己是不夠格的，這連帶使得他表現差勁，也使大家認為他就是個表現差勁的人。查理布朗的性格告訴我們，一個負面看待自己的人是如何落入惡性循環，而因此在最終變成他所想的那個樣子。

我們因查理布朗而開心，是因為在某種程度上，他就是我們。我們之所以笑他，是因為他讓我們想起自己。但由於他存在於漫畫裡，這些與我們相似的特質被誇大描繪，使我們足以把自己從中抽離，保持著距離看待這些人物，而不會感到被威脅或冒犯。

同樣的漫畫技巧，使我們能笑著看露西。露西也是一部分的我們：那個什麼都知道，且不會犯錯的我們。露西對於任何失控的事，都有一套合理的說詞。當查理布朗將自己視為徹頭徹尾的失敗者時，露西則把自己看作理所當然的成功家。

在球場上，露西的守備能力跟查理布朗的投球能力其實一樣糟糕。但每當露西漏接球時，總是能找到理由開脫，還可以順便罵罵可憐的查理布朗。查理布朗把自己想得太過糟糕，露西卻把自己想得過度美好。如果我們深入檢視這些特質以及它們對人的影響，或許就能在生命中躲過某些相同的陷阱。

通常，自尊低落的人會按照自己所相信的，把偶犯的錯誤解讀成一個不夠好、沒有價值、不受喜愛的人。

試想你走進一個房間時，有另一個人正準備離開。你的到來與他的離去是完全不相干的兩件事。

但如果你剛好是個相當自卑的人，你可能會想：「他是因為看到我走過來才離開的。就像其他所有人一樣，他不喜歡我。」

當壞事發生時，一般人會感到惋惜，但也僅此而已。然而，如果常常貶低自己，你很容易認為任何事情的發生，都在暗示自己的無能。

如果你真的覺得自己毫無價值，不僅沒有能力面對這個世界，甚至會覺得連自己都無法忍受自己的無能。

大多數人可以直面成功跟失敗，但對自己抱持負面想法的人會聚焦在失敗上，而且不單單是那些已經發生的，還包含所有可能在未來出現的挫敗。

自尊心低落的人可能會完全忽略他們所擁有的成就。事實上，他們會認為自己唯一可以做到最接近成功的事，就只是比較不嚴重的失敗而已。

有些人會在生活裡做出一些極端改變，試圖透過這樣的方式來躲過因為自卑而引起的憂鬱。他們可能會換工作、結婚、離婚，或是搬到其他地方。但是，如果沒有先戰勝心裡那個扭曲的自我，即使外在情況改變了，他們很可能還是會跟過去一樣陷入憂鬱。

當事情發生，並讓你覺得自己很糟糕時，請先停下來想一想，這些事情真的代表我是怎樣的人嗎？如果你用更加客觀的態度看待事物，會發現很多事根本不能拿來當作評斷你的標準。一直以來，你允許這些負面的感受影響自己。現在是時候拿掉這副有色眼鏡，讓真正的世界在眼前閃耀了！

相對於查理布朗這個角色代表的低自尊心，舒茲創造出露西這個同樣顯眼的人格。擁有這種性格的人經常自以為是，把自己當作所有事情的最終裁決者。

他們似乎對自己的錯誤毫不介意，甚至擁有把自身錯誤作為一項優點看待的能力。

真相是，這些人外在表現得好像自己是神賜予全人類的禮物，其實內心也深感自卑。他們把優越感當作保護殼，以此來對抗自卑的感覺。

但這不代表這些人只是裝出高高在上的樣子，私底下則認為自己比他人差。他們不是在演戲，而是真心相信自己高人一等。雖然事實上大概沒有他們自己想像得那麼厲害，但這群人也可能是卓越的人才。

即便如此，堅信自己比較優越這件事本身，已經反映了他們淺藏在內心深處的無能感。對這類人來說，他們需要時不時地批評與貶低身邊的人，來幫助自己維繫自尊。

這聽起來可能有點奇怪，但你不妨這樣看。

那些內在感到滿足且快樂的人，不會有對其他人發號施令或批評他人的需求。對自己感到全然滿足的人，可以接受批評指教，也有能力針對這些問題進行討論。然而，那些藉由表現得高人一等來掩飾內心自卑的人，是經不起被批評的。他們選擇得罪他人、批評他人，而不是去面對問題。

有時候，一個充滿自信且果敢的人也可能遇到令人措手不及的情況，因而面臨內心潛藏的不安全感以及不被愛的恐懼。此時，這個人可能就會像查理布朗一樣，因為對於被愛這件事感到太過絕望，連擺在眼前的愛都無法接受。

就像查理布朗無法接受任何對自己的正面評價一樣，露西這類型的人雖然經常沉淪在對自己的讚賞中，也可能不相信那些對自己的讚美之詞。

在上述兩種自尊低落的人格裡，查理布朗類型相較於露西類型，通常來得更加討喜。

當然，因為他人的憐憫而獲得愛慕不是件理想的事，但這還是比因為咄咄逼人而獲得的結果好。

圖為《好事即將發生：史努比Snoopy陪你找到自我認同，激勵低潮人生》書封，圓神出版社提供

透過讓我們了解自己的價值，好朋友可以幫助我們克服自卑的感受。問題在於如何學著分辨真朋友的肺腑之言，以及一般人隨口給出的評論。透過社交取得的資訊不一定可信。在我們的文化中，禮貌是很重要的，所以會認為應該對他人說出他們想聽的事，不論真假。

因此，當人們稱讚你時，問問自己，他們究竟是真心的，還是只是在客套呢？

聽好了，如果有個不喜歡你的人說了你的好話，那這些話是可信的，這種類型的稱讚也會讓你感到開心。

（本文出自《好事即將發生：史努比Snoopy陪你找到自我認同，激勵低潮人生》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）