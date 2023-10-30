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她一出生哥哥就過世…算命師「1句話」讓她此後飽受父母虐待

愛心理／ 吳姵瑩（諮商心理師）
示意圖／ingimage
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不知道你有沒有想過，我們每個人在剛出生的時候就是最原初的狀態，沒有人可以設定我們可以做什麼、不可以做什麼，也沒有人會在你出生時就說你命不好（這通常是給算命師算過才有的奇怪定義）。

順帶一提，算命師真的是很重大的修行，因為我遇過好幾個學生都是因為算命師而來找我，Alice就是其中一個。她說自己出生沒多久，哥哥就過世了，傷心的媽媽跑去算命，結果算命師說是「妹妹剋死哥哥」，從那天之後，Alice就開始遭到父母的虐待，他們認為就是她害死了哥哥，被虐待是剛好而已。

當父母抱持這種信念，她自己也會有著很深的自我信念是「我糟透了」、「我就爛」，這樣的她要如何相信自己，相信自己是會幸福，是值得被愛的？

後來，Alice結婚了，前面兩三年先生還意思意思有在工作，後來直接軟爛，擺明反正她也沒有娘家可以回，婆婆也跟她吵架，後來即便她離婚了，她在感情路上也一直不順遂。

你可以從Alice的故事去思考自己的自我設定是從何而來、從什麼時候開始的，你可以思考兩個問題是：

「請問是誰用這些設定來看你自己？」

因為即使你常聽到別人稱讚你，覺得你很棒，你內心深處還是會出現一種聲音是「你其實不夠好」。

第二個是，「你究竟是在用哪一個階段的自己在定義人生？」

你會發現不是現在，大部分會是非常久以前，好比我來自鄉下，我就會用「我是鄉下人」的眼光看自己，覺得自己打從一開始就低人一等；或是父母在我小學時離婚，從那時候開始我就會用「我來自單親家庭」的眼光，認為自己低人一等。

我們常說積極地自我定位，沒有自信的人也是在積極地自我定位，只是他們是積極地把自己定義在「我不配」裡頭喔！

本文出自愛心理「總是認為「我不配」？沒自信的你可以問自己這兩個問題」，未經同意禁止轉載。

算命

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