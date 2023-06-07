日本植物專家：因為這些理由 請由衷感謝植物

植物與人生，這是個相當大的問題，單單只用一篇短文無法盡興講清楚。其中事項的多變多樣以及重要程度，得要寫本有堂堂數百頁的書籍才夠吧。不過現在也沒辦法臨時寫出這樣的大部頭書籍，所以先在這裡簡單寫點像是虎頭蛇尾般的短文試試。

假如這個世界上全都是人類，而沒有半株植物，就不可能會有「植物與人生」這樣的問題；正由於植物存在，這裡才會談起這個問題。人類活著，就得攝取食物。人類生而赤裸，所以得穿著衣物。人類為了防風避雨度過寒暑，得要蓋個家來住，於是從這裡開始，人類和植物之間就產生了打交道的必要性。

就像這樣，植物與人生便處於無法分離的密切關係之中。雖然人類可能會說自己征服了四周的植物，但是反過來說，也能夠說是植物征服了人類。

最有趣的事情是，植物沒了人類也可以照常度日，完全無所謂；但人類則是沒有植物就沒辦法生活。從這個角度來比較植物和人類的話，可以說人類比植物要弱得多多。換句話說，人類是處於得對植物大幅度鞠躬敬禮的立場。

食衣住是人類所不可或缺的，但滿足人類這些要求的則是植物。人類應該要把植物視為神明來尊崇禮拜，奉上真心感謝才行。

對我們人類來說，在社會中生存的首要目的是要好好地過充實的生活，才能達成生而為人的意義。沒有生命的話就毫無意義，也就跟石頭沒有兩樣了。

為了要延續生命，持續存活到完成天命為止，首先必要的就是食物。自古以來，人類必然需要食物，為此而使用植物，準備出各種食物。只要在街上或山野中走走就能夠知道。在街上，馬上就能看見米店、五穀雜糧店、蔬菜店、水果店、醬菜店、魚乾店等，到山野去則會有稻田或農地等等相連，放眼望去，各樣的食用植物都種植或埋在地裡。在這些農耕地之外，還有可食用的野草、蕈類，和草木的果實。再看遠一點，海中有海草、淡水中有水草，全都提供我們延續生命用的食物。

除了食物之外，還有紡織、製紙、搾油、製藥等各種原料，再加上建築材料、器具材料等，替我們的食衣住無限制地提供良好資材。而後我們再使用這些無窮盡的原料，應用製成更有益的產品，在厚生利用方面收割果實、增進人類的幸福。

追求幸福是人類的要求，活得久直到天命終結則是天賦。這種天賦與這些要求互相協調時，才能夠看出人類誕生在這個世上的真正意義。人類為什麼非得長壽不可呢？人類為什麼渴望追求幸福呢？這些目的不論對動物或是植物來說，只要是生物大概都是想要存活而已，在這點上並沒有什麼不同。

人類最終總是該把我們人類（也就是Homo sapiens）的血脈維繫到地球毀滅前的最後一刻，持續傳承後世，不論在何處都不滅絕。再加上要是不長壽的話，人類就沒辦法達成生來被賦予的責任，於是就有必要活到相當的歲數。

假如單單只有一人誕生在這個世上的話就不會有什麼問題，但是有二個人以上的話，就會受到所謂優勝劣敗的法則支配；若是互不讓步的話就必然產生問題，讓步正是在人類社會中最必要的東西。基於讓步精神訂定的鐵則就是道德與法律，藉此調節優勝劣敗的自然力量，避免其隨心跋扈，壓抑強者幫助弱者，從而恰如其分地保證全人類的幸福。這就是現今人類社會的狀態。

不過話說回來，由於世上有非常多人，在其中也有不在乎別人如何，只要自己一個人過得好就很滿足，完全不管會不會麻煩別人的利己主義者，即使這個想法從人類社會的一員來說是錯誤的卻也照做不誤，導致社會的安寧秩序總是受到威脅，於是有識者便想出各種方法來將人類導至善途，努力想要讓社會變好。這也就是為什麼縱然有許多學校都在教授為人處事之道，卻也還是持續不斷地有素行不良的人出現，讓大家傷透腦筋的原因啊。（一九五六年）

（本文出自《花與我的半生記 : 日本植物學之父牧野富太郎眼中花開葉落的奧祕、日常草木的樂趣》，大家出版，未經同意禁止轉載。）