民生電價也漲 弱勢族群更艱困

報載經濟部訂於四月一日起全面調漲電價，對製造業、商家、民生用電都造成影響。除可能再度衝擊企業營運與民生，也削弱我國整體經濟復甦力道，因此工商協進會建議政府近年內不宜再度調漲電價。

民生用電各級距全面調漲，調幅最少三％、最多十％。六月開始為期四個月的夏季電價更為驚人，住宅用電最高級距將出現一度電漲破八元的天價。居住於社會住宅者主張，夏天吹冷氣用電量高，電價上漲加上夏月電價飆升，將導致其經濟壓力更大，因此期待政府能夠補助電費以減輕負擔。

另一方面，電價調漲後，醫界亦表示「快撐不下去」；至於影響層面，「愈大型的醫院影響愈小，愈小型的醫院影響愈大」，因此盼政府凍漲醫療機構電價或編列預算補貼。衛福部次長王必勝表示已向行政院反映，近期內將先評估電價調漲對各層級醫療院所的影響，將找各層級的醫療團體，如醫院協會、醫師公會全聯會、醫院學會等研議電價上漲之相關因應事宜。

上述訊息讓我聯想到，數年前需使用呼吸器與製氧機的家父居家照顧時的情形。當年我們住在都會地區，製氧機使用時屋內猶如火爐，我家雖未使用冷氣，電費仍居高不下，因為整天使用之製氧機與呼吸器占電費比例極高。電價上漲後，對於這些需要居家照顧的弱勢者猶如火上澆油，部分需使用呼吸器與製氧機之肢體障礙者，尚需使用電動輪椅，勢必更加提高電費支出。

總之，電價上漲後將全面帶動物價飆升。為減輕經濟最弱勢族群的負擔，包括製氧機、呼吸器、電動輪椅使用者的壓力，亦期待政府能予以補貼。