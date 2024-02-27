新加坡航展日前結束。在航展上，各國國防產業無不祭出各型裝備與系統希望爭取訂單。此次航展正好經歷俄烏戰爭二周年，及在以哈衝突尚未結束之時，武器裝備在經過現代戰爭洗禮後，各廠商是否有針對戰場的教訓推陳出新？這是此次航展吸引各界關注的原因，讓獅城湧進相當多的人潮。

這次航展展示了國際軍工產業新趨勢，除了各大廠商推出的重型裝備外，許多傳統軍火公司也開始將目光移至AI人工智慧與無人化戰場，最大原因也與各國普遍面對的少子化問題有關，如能在人力吃緊時透過資訊系統與無人載具的支援，維持一定的火力與決策支援，都是當前軍事發展的趨勢。雖說如此，但戰爭依然離不開後勤補給，如俄烏戰中，雙方雖都有先進裝備支援，但在缺乏人力與油彈補給情況下也限制了攻勢。這也是各國雖在無人載具以及尖端科技上力求突破，但依然會持續關注運輸載具的安全、耗材耐用度的提升、反制無人機來確保部隊安全，及如何節省油耗與透過更為精密的感測儀器尋求精確打擊以節約彈藥。

類似的趨勢也出現在參展的中共軍工廠商中。固然本次參展的目光集中在「武直十」直升機以及自製的民用機C-919，以及各種先進戰機模型。但可以注意到中共積極發展軍民融合，期望將軍工產業打造成為產業升級的火車頭。有別於其他國防展中共極力推銷重型軍火裝備，新加坡航展的目標市場並不在於傳統裝備的推銷，反而是在軟體面與人才面的培養上。這也代表未來中共軍火外交不會是只有單純的出售裝備，而是包含資訊通聯指管系統的整合、北斗衛星的使用、感測裝備的鏈結以及專業人才的培訓，都會以一條龍方式包裝呈現。這都說明中共積極布局軍工產業，更期望在當前紛亂重組的國際軍火市場中占有一席之地。

本次航展我國也有不少廠商參與，無論是在零組件或是無人機反制系統上都有許多裝備陳展，也是各國軍火商關注的焦點。畢竟對他們而言，台灣不再是只有軍火消費者的身分，未來更是可能的軍工產業合作夥伴，甚至是競爭對手。這些評語都證明，我國國防產業的努力是可以持續發展的方向。