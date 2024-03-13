太陽花十年ECFA怎麼走？大陸：一直認真執行協議條款

太陽花運動馬上就要10年，這一當年對兩岸經貿協商造成巨大衝擊的事件，在如今ECFA的運作飽受擔憂之下，更顯得重要，對此大陸國台辦重申，大陸方面一直認真執行協議相關條款，並強調台灣做法「不符合ECFA『逐步減少或消除彼此間的貿易和投資障礙，創造公平的貿易與投資環境』的目標」。

國台辦13日上午的記者會上，本報記者詢問最近將迎來太陽花運動10年， ECFA文本很多內容都沒有執行下去，尤其是服貿、貨貿、爭端解決機制，大陸方面是否認為需要兩岸一步一步完善？而台灣當時主導ECFA談判的陸委會前主委賴幸媛，近日出版新書表示，當初兩千多項大陸農工產品無法進入台灣，是因為最後協議文本加上了「考量雙方的經濟條件」9個字，同時也沒有明確列出「貿易自由化」的時間表，賴幸媛強調這是「守護台灣的安全閥」，就此如何評論？

就此，大陸國台辦發言人陳斌華指出，ECFA在序言中表述的非常明確，「雙方同意，本著世界貿易組織（WTO）基本原則，考慮雙方的經濟條件，逐步減少或消除彼此間的貿易和投資障礙，創造公平的貿易與投資環境」。

他強調，WTO的基本原則為「非歧視原則」，雙方簽署ECFA，推動兩岸貿易自由化，本應在兩岸貿易正常化的基礎上進行，「但考慮到兩岸都是一家人」，為使兩岸同胞特別是台灣同胞率先享受到ECFA利益，大陸同意在台灣當局還限制大陸2,000多種農工產品輸入的非正常、歧視狀況下，同時推進正常化、自由化進程，「先實施早期收穫計畫，且考慮雙方的經濟條件，我們未要求在實施早期收穫計畫時，雙方早收產品在數量、貿易額等方面對等」，他強調這「說白了就是大陸讓著台灣」。

陳斌華指出，ECFA第二章「貿易與投資」中明確提出，雙方同意，在貨物貿易、服務貿易早期收穫基礎上，不遲於協定生效後六個月內就貨物貿易、服務貿易協定展開磋商，並盡速完成。

他表示，「大陸方面一直認真執行協議相關條款，但由於眾所周知的原因，服貿協議簽署未生效，貨貿協議商談被迫中止。對這個事件（指太陽花），我看到最近島內有很多反思和檢討」，並指出「台方做法不符合ECFA『逐步減少或消除彼此間的貿易和投資障礙，創造公平的貿易與投資環境』的目標」。

此外，前工研院院長史欽泰、台積電前研發副總裁林本堅、中研院院士謝長泰等3人近期在美國媒體發表文章，指出美國試圖借「晶片法」掌握技術，削弱台積電實力，有人認為是民進黨政府將台積電作為交易籌碼，陳斌華則提到，這篇文章很大程度上反映了台灣產業界「對民進黨當局無原則、無底線貼靠和迎合外部勢力的質疑，以及對台灣優勢產業被掏空、核心企業被打壓、競爭優勢被削弱的擔憂」。

他強調，「一旦台灣經濟的產業發展自主性、在全球產供鏈的話語權都喪失了，試問台灣還有多少『家底』？結局無非就是從『棋子』變成『棄子』。因此，這幾位業界專家的看法絕非危言聳聽，而是對於台灣社會的『警世恒言』」。