華為前進MWC 秀5.5G方案

華為將在2024世界行動通訊大會（MWC）上發布華為無線5G-A（5.5G）全系列解決方案，代表5.5G商用元年將正式開啟。華為5.5G能提供下行10Gbps的速率，相當於從原來5G的1Gbps提高至十倍。

快科技報導，目前華為已公布MWC2024日程，將在26日上午10時30分舉行5.5G Core（核心）產業峰會，下午3時舉行2024年華為產品與解決方案發佈會。

5G-A也就是5.5G，是5G下一個發展階段，華為正在大力推進5.5G的實現和商用。

證券時報報導，北京社科院副研究員王鵬表示，無論是手機、電腦在內的華為終端設備，還是ICT（資訊與通信技術）基礎設施業務，都可以在5.5G的帶動下拓展更多的使用場景，提升華為的綜合盈利能力，幫華為渡過難關。

在去年6月的MWC上海展會上，華為董事、ICT產品與解決方案總裁楊超斌預告，2024年華為將會推出面向商用的5.5G全套網路設備。

華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟也表示，5.5G是5G網路演進的必然之路，網路特性包括下行萬兆、千億聯接、內生智慧等，相比5G能更好地匹配人聯、物聯、感知、高端製造等場景，孵化出更多的商業新機會。

同時，華為5.5G在時延、定位、可靠性方面也有了10倍的提升，還能實現毫秒級時延和低成本千億物聯。