陸救房企 融資8,000個項目

經濟日報／ 記者廖士鋒謝守真／綜合報導
大陸官方推出房地產白名單政策後，五大行已對接超過8,000個項目，圖為北京某建案。（本報系資料庫）
大陸官方推出房地產白名單政策後，五大行已對接超過8,000個項目，圖為北京某建案。（本報系資料庫）

為支持房地產「合理融資」需求，大陸官方近日力推地產項目融資「白名單」，官方2月初召開專題會議還要求對「白名單」項目合理融資需求「應滿盡滿」。最新統計顯示，大陸五大國有銀行已經對接了超過8,000個房地產白名單融資項目。

據中新網報導，春節期間，大陸城市房地產融資協調機制不斷傳出新進展，工、農、中、建、交五大國有銀行也紛紛披露其對接的房地產融資「白名單」項目。

其中，截至2月13日，交通銀行已獲取、對接清單項目1,442個，並已對其中部分項目實現貸款投放；建設銀行表示，自1月底收到首批名單以來，該行已對接項目2,000多個，已審批項目近百個，已審批待投放金額人民幣200多億元；中國銀行指出，截至目前已推進超過110個項目的審批工作，合計金額約人民幣550億元，其中，已審批完成項目共75個，合計金額近人民幣400億元。

農業銀行披露，該行已累計對接協調機制項目2,700餘個；工商銀行則表示，截至2月8日，該行已對接2,000餘個項目，並率先實現對多個城市多個項目的貸款投放，既包括國有房企，也包括民營房企，一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求。

除大陸國有大型銀行外，興業銀行、光大銀行、招商銀行等股份制銀行亦於春節期間公布了跟進「白名單」項目的最新情況。

此前大陸住房城鄉建設部及金融監管總局1月12日發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，多地相繼提出房地產項目「白名單」並推送給銀行，作為融資的依據。

春節前，大陸國家金融監管總局召開專題會議，進一步部署落實城市房地產融資協調機制相關工作，要求各商業銀行要主動對接協調機制，對推送的房地產項目名單要及時開展評審，加快授信審批，對合理融資需求做到「應滿盡滿」。

據大陸中信證券的統計顯示，白名單主要聚焦存在融資困難的建案項目，這些項目大多數尚具備一定價值，但暫時融資困難，已經取得預售許可並有過先期預售，在保交付範圍內的項目。

此外，中信證券還指出，雖然2024年3月之後房企債務到期償付增加，但並不會出現新的債務重組和債務展期壓力，信用風險可控。下一步政策的重心可能轉向需求側，推動個人按揭（抵押）貸款利率下降和逐步鬆綁限購可能是政策最重要的兩條主線。

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