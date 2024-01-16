王一博也難撐半邊天？藝人管理第一股單日崩跌近80%

「港股藝人管理第一股」，且旗下擁有王一博等藝人、被稱為「王一博概念股」的樂華娛樂16日盤中一度大跌近80%。邁向紀錄最大跌幅和上市以來新低，本周已累跌逾81%。16日收盤跌77.84%，報1.27港元。外界分析樂華娛樂憑藉王一博撐半邊天下，在未來經營上或含有巨大利空。

樂華娛樂是一家主要從事藝人管理業務的中國投資控股公司。該公司還從事音樂知識產權（IP）製作及運營以及泛娛樂業務。

財聯社引述弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）資料指出，以2021年藝人管理收入計算，該公司在大陸藝人管理公司之中排名第一，市場份額為1.9%。自公司於2009年成立以來，已經將公司打造成為包括藝人管理、音樂IP製作及運營以及泛娛樂業務三大互補業務板塊在內的文化娛樂平台。該公司旗下擁有韓庚、王一博、程瀟、吳宣儀、孟美岐、範丞丞、黃明昊等簽約藝人。

不過，樂華娛樂的收入結構相對單一、高度依賴於巨頭藝人管理。以2022年前9個月為例，樂華娛樂營收7.52億元，其中來自王一博貢獻的營收佔比近6成。也因此該公司被戲謔為「王一博概念股」。

而為什麼樂華娛樂股價崩跌？財聯社認為與解禁期臨近有關。港股公司在IPO過後，其公司管理層的股份禁售期一般為12個月，而機構投資者則更短，一般時間為6到9個月。樂華娛樂如果按照一年為限，今年1月19日，該公司的管理層所持股份將面臨解禁，也代表能大量出售持股。

從股東結構來看，截至2023年12月24日，Hua Du（杜華）、阿里巴巴、CMC.INC（華人文化）為主要股東，其持股比例分別為45.10%、12.80%、12.80%。

對於樂華娛樂的憂心有其原因，因其業績不佳。據2023年上半年業績，樂華娛樂的營收人民幣3.65億元，年減25.2%；期內虧損約人民幣1.76億元。

樂華娛樂在2022年全年收入9.8億元，年減24%；年內利潤約17.25億元，年增414.5%；經調整淨利潤約2.67億元，年減32.4%。

另一方面，也有許多觀點認為，樂華娛樂過度仰賴單個藝人營收，加上大陸在禁了選秀之後也失去造星能力，在經營上顯得搖搖欲墜。

觀察者網報導，有統計顯示，2023年10月之後王一博的部分代言到期後並沒有續簽，比如Moncler盟可睞、UGG，官方微博再也沒有出現王一博相關的信息。

此外，也有說法稱或跟樂華娛樂對於王一博維權有關。該公司最近的一條官方微博上發布關於王一博名譽維權案件的進展說明。