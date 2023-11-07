人行為何連12個月增持黃金高達856萬盎司？ 專家解釋了

中國人民銀行10月又買黃金了，而且已經連買12個月，累計12個月已增持黃金856萬盎司，人行7日公布最新數據顯示，截至10月底，大陸官方儲備資產中，黃金儲備7,120萬盎司，較9月又增加74萬盎司。

人行7日也同步公布10月外匯存底3兆1,012億美元，較9月底下降138億美元，降幅為0.44%，官方解釋近幾個月外匯存底規模持續下降，主要是匯率折算方面的原因。但外界更關注人行已經連續12個月買進黃金。

一財網報導，大陸官方黃金儲備已經連續12個月增加。從2022年10月底（6,264萬盎司）至2023年10月底（7,120萬盎司），人行累計增持黃金856萬盎司。黃金儲備一直是各國國際儲備多元化構成的重要組成部分，大多數央行的國際儲備中都有黃金。

對於人行連續12個月增持黃金，匯管研究院副院長趙慶明認為，一方面，中國國際儲備中黃金儲備的占比是明顯偏低的；另一方面，與美國、德國、法國等相比，中國黃金儲備的絕對量也是比較低的。從長遠來看，增持黃金儲備符合中國戰略利益。

另外，大陸國內市場對黃金的需求也在快速提高，世界黃金協會在10月底發布第3季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，第3季大陸國內金條與金幣總需求飆升至82噸，較2022年第3季的高基數下年增16%，較上季飆升66%。為自2018年以來最強勁的第3季表現，遠高於64噸的五年均值以及61噸的十年平均值。

世界黃金協會認為，大陸黃金需求大增的主要原因有三：一是人民幣資產表現疲軟，房地產前景不明，加上全球地緣政治的不確定性，令大陸投資者對黃金的避險需求上升；二是人行連續11個月對黃金的增持或激起投資者對黃金的興趣；三是大陸境內外黃金價差出現前所未有的飆升，助推金條金幣的投資需求。

世界黃金協會中國區CEO王立新稱，截至第3季末，大陸官方黃金儲備已達2,192噸，第3季累計增儲78噸。以美元計，黃金在的大陸外匯存底中的占比為4%，持平歷史高點。2023年年初至今，大陸官方黃金儲備的增長從未間斷，前九個月已累計增儲181噸。