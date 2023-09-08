以體育救經濟？ 大陸要求抓住杭州亞運等賽事促消費

大陸官方近期連番施策以挽救經濟頹勢，目前最新手段鎖定在體育項目上。大陸國家體育總局8日發布文件指出，在策劃、組織和舉辦各類體育賽事、群眾健身活動過程中，要把引導和促進體育消費作為重要出發點，切實發揮賽事活動在體育消費中的帶動作用。

此外，要加強文化、體育、旅遊活動融合，並結合國際性、全國性、區域性重大體育賽事，進一步促進體育及相關消費。值得注意的是，杭州亞運將於9月23日登場，文件提到，要抓住此類大型賽事期間，舉辦消費季、消費月、消費周等活動，營造濃厚消費氛圍。

中新社報導，大陸體總8日發布「關於以重大體育賽事為契機組織開展體育消費促進活動的通知」，內容指出，為貫徹中央經濟工作會議，與7月24日中共中央政治局經濟會議精神，落實「擴大內需戰略規劃綱要」和「關於恢復和擴大消費的措施」，體總將發起體育消費促進活動，一路持續至明年春節。

「通知」包含六大重點，一是突出賽事活動主題方面。「通知」明確，要結合體育賽事，因地制宜組織開展各種消費活動，特別要抓住杭州亞運會、廣西學青會、內蒙古冬運會等大型國際國內綜合性運動會舉辦窗口期，舉辦消費季、消費月、消費周等活動，營造濃厚消費氛圍。

二是豐富消費活動內容。「通知」指出，要圍繞滿足青少年、女性、老年人、家庭等不同消費群體需求，聚焦新興消費熱點、新型消費業態、新消費場景。同時，豐富賽事活動供給，培育具有自主知識產權的賽事活動品牌，並挖掘夜間體育消費潛力。

三是推出消費惠民措施。「通知」表示，要鼓勵各地因地制宜推出體育消費券等惠民舉措，鼓勵公共體育場館延長向社會免費或低收費開放時間。支持各地在體育消費聯動方面加強合作，推動國家體育產業基地、國家體育旅遊示範基地推出各具特色的優惠促銷舉措。

四是創新消費活動形式。「通知」明確，要應用大數據、雲計算、人工智能等技術，不斷提升體育消費體驗。並促進各類線上體育消費，打造線上線下協同發展的消費新模式。

五是推動行業融合發展。「通知」指出，要密切與文化和旅遊部門的溝通合作，推出一批「體育+文旅」優質文體旅融合產業項目。並結合國際性、全國性、區域性重大體育賽事，進一步促進體育及相關消費。

六是加強活動宣傳引導。「通知」表示，要拓寬宣傳渠道，豐富宣傳形式，激發人民群眾參與體育運動的熱情，擴大消費活動的影響力。並且用數據「說話」，清晰展現消費活動的成效。