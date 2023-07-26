福斯將投資7億美元 持有小鵬汽車4.99％股權

福斯汽車集團26日宣布，計畫向小鵬汽車投資7億美元，持有小鵬汽車美國存託憑證（ADR）約4.99%的股權，並共同在中國大陸開發電動汽車。在美股掛牌的小鵬汽車股價在美股早盤大漲36%至21美元，股價來到一年高點。

福斯汽車集團26日在官網宣布與小鵬汽車簽署長期合作技術框架協定，合作初期將共同開發兩款針對中國市場中型車的福斯品牌電動車型，並將於2026年推出，這有待最終協定的達成。

福斯汽車還將向小鵬投資約7億美元，福斯將以每股美國存託憑證（ADR）15美元的價格收購小鵬汽車4.99%的股份，並將在小鵬董事會中佔有一個觀察員席位。

此外，福斯集團旗下的奧迪與其合資夥伴上汽集團簽署了戰略備忘錄，以進一步擴大現有合作。根據上述協定，雙方還計畫在未來聯合開發下一代智慧網聯汽車（ICV）的新本地平台。

福斯汽車集團負責中國區業務的管理董事貝瑞德表示，與本土夥伴的合作是「在中國，為中國」戰略的重要基石，正在加速拓展本土電動汽車產品組合，與小鵬汽車的攜手，讓福斯在中國的關鍵技術領域有了另一個強有力的合作夥伴，更快地向市場推出符合中國客戶獨特需求的新產品，還能優化合作各方的開發和採購成本。

新近成立的大眾汽車（中國）科技有限公司（VCTC）將成為小鵬汽車在開發領域的合作夥伴。這一科技公司匯集研發、創新及採購功能，是福斯汽車集團除沃爾夫斯堡外最大的研發基地。未來，這裡將有超過2,000名研發及採購專家開展全新智慧網聯電動車型的相關工作。

為加速在大陸決策及開發流程，福斯汽車集團正在加強在電動出行、數位化和自動駕駛領域的本土研發實力。為此，福斯汽車集團在安徽省合肥市建立了高度現代化的生產、研發及創新基地，將於今年內正式投產。