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葉倫結束4天訪問 陸學者：能解決多少問題還很難說

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
美國財政部長葉倫已結束4天訪陸，大陸涉美學者認為，「只是溝通是沒有意義的，接下來還是得解決問題，能解決多少，現在還很難說」。（歐新社）
美國財政部長葉倫已結束4天訪陸，大陸涉美學者認為，「只是溝通是沒有意義的，接下來還是得解決問題，能解決多少，現在還很難說」。（歐新社）

美國財政部長葉倫9日結束在大陸4天的訪問，這趟訪問成果深受各界關注，而大陸學者認為，只是溝通是沒有意義的，能解決多少問題，「現在還很難說」。

葉倫（Janet Yellen）4天的訪問行程中，與大陸總理李強、副總理何立峰、財政部長劉昆、前副總理劉鶴、央行行長易綱、央行黨委書記兼外匯局長潘功勝等大陸現任和卸任官員進行了會見，主要涉及經貿領域議題。上一次有美國財長訪問大陸已是2019年，而這次葉倫到訪前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月中旬才到訪大陸。

對於這次訪問，新加坡聯合早報援引復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析指，此訪讓中美經貿團隊有了一次實質性交流，讓雙方更好了解彼此觀點，為下一步互動打下基礎。但他強調，「只是溝通是沒有意義的，接下來還是得解決問題，能解決多少，現在還很難說……這得看雙方的政治意願」。

香港城市大學法學院教授王江雨則認為，美國國內的政治氛圍和既定的對大陸戰略目標，意味著華盛頓很難拿出實質性意願與北京合作，中國大陸也不會做出單方面讓步，「雙方其實沒有合作的空間和餘地」。

大陸官媒環球時報則引述中國外交學院教授李海東解讀表示，從葉倫的總結可以看出，她對中美關係的認識總體上「是務實理性、客觀冷靜的，有作為經濟專家的獨特見解和平衡視角」。他認為，作為經貿領域的高層領導人，葉倫表達出彼此之間加強往來的觀點，有助於雙方更準確和更長遠地去思考彼此之間的經貿關係。

深圳衛視旗下直新聞則提到，北京大學國際關係學院教授王勇認為，在葉倫訪問大陸前後，美國還訂定了一些政策，向大陸施加壓力。「所以這種情況如果不改變的話，中美之間惡性競爭的勢頭不會改變」。

他強調，中美兩個大國，將長期處在這樣一種關鍵博弈的階段，有人說可能要20年30年。「我個人覺得倒不會那麼長的時間，我覺得中美可能有10年15年左右的時間，基本上就能夠決定這場博弈的結果了，所以當下是一個最緊要的時期了」。

葉倫 美國

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