東電試驗成功 穩定電網新利器

由東方電機自主研製的大陸首台20兆乏隱極分布式調相機，近日順利完成型式試驗。試驗結果表明，調相機動態參數、損耗、軸振、溫升等均優於國標及合同要求。

調相機被譽為新能源送出系統的「穩定器」、「壓艙石」，是一種旋轉無功補償裝置，可根據系統需要快速自動調節無功功率，是提高電力系統輸送電能穩定性的關鍵設備。平時，調相機處於「休眠」狀態。當電壓下降時，它能增加無功輸出補償「缺口」；在電壓上升時，它能吸收多餘的無功功率；當直流系統電壓發生嚴重跌落故障或是交流變直流換相失敗時，也能以強大的「爆發力」迅速恢復系統電壓和直流功率。

東方電機總部位於四川省德陽市。20兆乏隱極分布式調相機從設計開發到完成型式試驗，僅用時4個月，再一次刷新了「東電速度」。該調相機將應用於華源張北選將營風電場，為了提升張北風場整體送電能力、提升冀北電網穩定性作出積極貢獻。東方電機為該項目提供全部2台調相機及其附屬設備。

據悉，分布式調相機市場前景廣闊，東方電機自主研製的50兆乏、10兆乏隱極分布式調相機，已先後成功投運。20兆乏隱極分布式調相機的成功研製，再次拓展了東方電機調相機產品的系列類型。