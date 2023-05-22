釋迦外銷中央「說一畚箕做一湯匙」 饒慶鈴有信心銷對岸

台東鳳梨釋迦可繼續種嗎？台東縣長饒慶鈴今表示，中央雖推動外銷，但「說了一畚箕、做了一湯匙」，真的是杯水車薪，台東縣府和學界已訂檢疫規範，可去除99%粉介殼蟲，有信心依此標準，對岸沒有理由可擋。

中國大陸2年前以檢疫為由，暫停鳳梨釋迦輸陸，中央、地方雖持續推內銷、找外銷，農民仍期盼重啟對岸市場，台東縣議員楊招信今在議會質詢，鳳梨釋迦2年不能銷大陸，農民現在都在問「今年可以續種嗎？」

饒慶鈴表示，全台95%鳳梨釋迦過去都銷到香港、澳門及對岸，過去2年不能銷售到大陸，公部門的努力只能做到不賠錢，要幫農民賺錢，還是要讓鳳梨釋迦出口。

饒慶鈴指出，中央也有針對非大陸地區外銷市場努力，但銷售量對農民而言，就像台灣俚語「說了一畚箕、做了一湯匙」，真的是杯水車薪，台東縣政府才會持續想恢復中國大陸市場。

饒慶鈴說，中國大陸在後疫情時代，對所有水果都從嚴審查，包括ECFA早收清單都回歸正常審查，過去對台灣方便的綠色通道，也回歸一般樣態。

她說，縣府去年發現，台灣鳳梨釋迦並未訂定明確檢疫規範，原有規範相對籠統，縣府因此找學界共同訂規範，並找農會、農友、包裝廠一起推動，若照此規範可去除99%粉介殼蟲，她有信心依此標準，對岸應沒有理由可擋，但也呼籲農民，新一季生產鳳梨釋迦都應符合規範。

台東鳳梨釋迦自救會長吳村田表示，縣府去年和東大合作，輔導農友「有害生物零檢出」及「安全用藥」，並強調落實產銷履歷制度，近期擬定「鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，現有3家包裝場接受輔導、做SOP示範場，未來開放後各包裝廠都比照辦理。