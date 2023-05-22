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台廈人才對接會 助台青圓夢

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第十八屆台灣人廈門對接會20日舉行，吸引廈門及溫州約60家用人單位、10家台青雙創基地、5家政策諮詢機構，以及260餘名台灣專業人才參與。

中新社報導，本次對接會推出豐富多樣、創新務實的各類配套活動，涵蓋惠台引才政策宣講、在廈台灣人才代表分享就業生活經驗、聘用台灣特聘專家（專才）、實習見習及就業創業對接、重點產業觀摩、大陸就業創業適應性培訓等，引導、鼓勵和支持有志到大陸發展的台灣人才和有意前來大陸企業實習、見習的台生登陸追夢、築夢、圓夢。 　　

廈門市人力資源和社會保障局黨組書記、局長賴祖輝在會上介紹說，廈門經濟特區「因台而設」，始終秉持兩岸一家親理念，致力於打造成為台胞台企登陸的第一家園第一站，率先構築兩岸人才交流合作前沿平台。　

伴隨先進製造業、現代服務業、戰略性新興產業等產業布局調整，廈門光電通信、金融證券、網路信息、生物醫藥、教育培訓等行業因產業升級所需，對台灣人才需求更為迫切。 　　

為促進帶動更多台青來實習就業創業，廈門邀請10家台青雙創基地參與對接，吸引不少台青的目光。

因應台青登陸發展的需求，廈門惠台人才政策實現對台灣高端領軍人才、專業人才、創業青年、畢業生等的全覆蓋。 　

對接會上，廈門向第九批台灣特聘專家（專才）頒證，有70位台灣人才入選。自2013年率先實施大陸首個台灣特聘專家專才評選制度以來，廈門至今已有610名台灣地區人才入選台灣特聘專家（專才）。

廈門 台灣人 創業

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