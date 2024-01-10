場面驚悚！女顧客突端火鍋「潑向鄰桌」 警方揭背後原因

大陸江西省8日晚間，一間火鍋店發生一起「潑火鍋」的驚悚事件。一名女子突然將火鍋潑向隔壁桌女顧客的臉，雖然火鍋的溫度沒有特別高，但女顧客仍受傷起水泡。當地派出所回應，該動手女子罹患精神疾病，雙方協商時，女子丈夫態度良好，當場賠償部分醫藥費。

根據陸媒《極目新聞》報導，大陸江西省九江廬山市南康鎮一間火鍋店發生潑湯事件，店內監視器顯示，一名員工正在整理用完餐的桌子，此時，一名女子來到桌子旁，突然端起火鍋並潑向隔壁桌的女顧客，讓女顧客當場痛得大叫，其餘的顧客也趕緊起身避開。

火鍋店負責人說，當日加害女子與丈夫一同在店內用餐，不過，該女子與被潑的個人並不認識，也沒有任何衝突，不知為何會做出此舉。負責人也表示，火鍋是前一桌顧客已經吃完的，所以湯的溫度不會很燙，但被潑的顧客仍然起水泡，事後已到醫院治療，店家同時也報警處理。

當地警方隨後到店內進行調查及調解，派出所相關人員表示，潑火鍋的女子有精神疾病，不過女子的丈夫態度良好，調解當下便支付部分醫藥費。這起事件也引發網友們討論，「我覺得這家人真的挺過分的」、「部分醫藥費，所以受害者自認倒楣？」、「所有可以上街的成人都應該負責任，如果有精神病的要主動待在家裡或者精神病院，否則應該一視同仁」、「現在類似的事情很多，甚至殺死人都有，平時應該怎麽管控這些人真是個難題，因為很難預料到他們什麽時候會發病」。