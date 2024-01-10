快訊

獨／趙正平鬆口年初迎第二春 娶小21歲空姐女友

高虹安助理批「上面指示起訴高虹安」 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

海水退了？盤點2023年房市 兩縣市房價驚見下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

場面驚悚！女顧客突端火鍋「潑向鄰桌」 警方揭背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導

大陸江西省8日晚間，一間火鍋店發生一起「潑火鍋」的驚悚事件。一名女子突然將火鍋潑向隔壁桌女顧客的臉，雖然火鍋的溫度沒有特別高，但女顧客仍受傷起水泡。當地派出所回應，該動手女子罹患精神疾病，雙方協商時，女子丈夫態度良好，當場賠償部分醫藥費。

根據陸媒《極目新聞》報導，大陸江西省九江廬山市南康鎮一間火鍋店發生潑湯事件，店內監視器顯示，一名員工正在整理用完餐的桌子，此時，一名女子來到桌子旁，突然端起火鍋並潑向隔壁桌的女顧客，讓女顧客當場痛得大叫，其餘的顧客也趕緊起身避開。

火鍋店負責人說，當日加害女子與丈夫一同在店內用餐，不過，該女子與被潑的個人並不認識，也沒有任何衝突，不知為何會做出此舉。負責人也表示，火鍋是前一桌顧客已經吃完的，所以湯的溫度不會很燙，但被潑的顧客仍然起水泡，事後已到醫院治療，店家同時也報警處理。

當地警方隨後到店內進行調查及調解，派出所相關人員表示，潑火鍋的女子有精神疾病，不過女子的丈夫態度良好，調解當下便支付部分醫藥費。這起事件也引發網友們討論，「我覺得這家人真的挺過分的」、「部分醫藥費，所以受害者自認倒楣？」、「所有可以上街的成人都應該負責任，如果有精神病的要主動待在家裡或者精神病院，否則應該一視同仁」、「現在類似的事情很多，甚至殺死人都有，平時應該怎麽管控這些人真是個難題，因為很難預料到他們什麽時候會發病」。

大陸江西一間火鍋店發生駭人的「潑湯事件」。示意圖／Ingimage
大陸江西一間火鍋店發生駭人的「潑湯事件」。示意圖／Ingimage

火鍋 精神疾病

延伸閱讀

詭！ 夢到鬼說家中「埋黃金」找人來挖洞 老伯摔入洞中身亡

價值1萬「寶可夢卡牌」當小費 飯店員工樂：客人送我的第10張！

他驚見女生冬天不穿「1物」 害羞坦言：眼睛不知看哪

開彩券行很好賺？他驚「一個月內暴增4家」 內行曝：擺著就能躺

相關新聞

場面驚悚！女顧客突端火鍋「潑向鄰桌」 警方揭背後原因

大陸江西省8日晚間，一間火鍋店發生一起「潑火鍋」的驚悚事件。一名女子突然將火鍋潑向隔壁桌女顧客的臉，雖然火鍋的溫度沒有特別高，但女顧客仍受傷起水泡。當地派出所回應，該動手女子罹患精神疾病，雙方協商時，女子丈夫態度良好，當場賠償部分醫藥費。

學士畢業直接就業不到兩成 復旦大學：超70%繼續升學

受經濟持續疲軟影洗，大陸大專畢業生就業難度高。上海復旦大學近期公布最新數據顯示，該校大學畢業生直接就業人數佔比為18.0...

美國登月挫敗後 大陸「嫦娥6號」探月器拚上半年升空

美國企業Astrobotic的登月器「遊隼號」8日升空，卻在燃料洩漏後無緣軟著陸，美國50年來的首度登月嘗試受挫。另一方...

學校花20萬台幣買紓壓裝置 遭踢爆是18年前的Wii換包裝

中國大陸廣州的「鐵一中學」近日被踢爆學校花費巨額購買儀器給學生抒發壓力使用，然而據查該學校所稱「智能互動情緒宣洩儀」的裝置，實際上不過是日本任天堂所開發的遊戲機Wii再加上站立式支架而已。 根據

陝西一社區令返鄉過年人員報備 網諷：不知解封了嗎

陝西洋縣紙坊街道鞏家槽社區發布一則「返鄉過年人員要報備」的通知近日引發爭議。有輿論質疑，「回老家還要報備？」批評官方「沒...

2千元外套洗 1次羽絨全碎…波司登：非質量問題

山東一網友發影片稱，在實體店花費2000多元（人民幣，下同）購買了一件波司登鵝絨服，洗了一次後，拆開發現衣服裡的羽絨都是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。