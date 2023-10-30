馬拉松跑者背李克強遺照 「帶著他再在鄭州大街走走」

大陸前總理李克強上周猝逝，引發眾多大陸民眾哀思潮。大陸多個城市29日舉行體育賽事，微博、微信等社交媒體熱傳圖片顯示，鄭州馬拉松有跑者背上李克強遺像參賽，也有人舉起悼念旗幟。

網友表示，李克強猝逝，其安徽合肥故居前連日來排隊獻花的人潮洶湧，悼念活動也出現在其曾經主政的河南，省會鄭州市鄭東新區中央公園擺放其巨型遺像，現場一片花海。

綜合港媒星島日報報導和大陸微博等社交平台消息，鄭州29日舉行馬拉松賽事也有跑者悼念。有人舉出藍色旗幟，上面分兩行豎寫「克難攻堅，強國有道」，紀念這位大陸已故前總理。

一名穿2023鄭馬黃色跑衫的跑者，則在背上的透明索繩背袋裡，放了一張A4紙打印的李克強黑白遺照，「帶著他再在鄭州的街上走一走」。