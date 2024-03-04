陸全國人大召開預備會議 婁勤儉宣布今年人大會期7天

大陸2024年「兩會」登場，4日下午將召開政協會議，至於人大則於上午召開預備會議，發言人婁勤儉宣布會期為7天、議程7項，同時在會議期間將舉行3場記者會，針對外交、經濟、民生主題回答記者提問。

4日的北京仍相當寒冷，頂著零下的溫度，早上9點多就有不少媒體記者排隊等待入場，11點放行進入新聞發布廳後，依然是座無虛席。現場早早就有工作人員不斷調度記者座位、並在北大廳另闢一處場地給沒有位子的記者旁聽。這場記者會熱度明顯高於3日的政協記者會。

大陸十四屆全國人大二次會議4日上午舉行預備會議，10點左右就有各省與解放軍代表團大巴士相繼停靠在天安門廣場與人民大會堂廣場，數千名代表魚貫而入，這次預備會議主要是選舉大會主席團和秘書長，並表決大會議程草案。

預備會議後，大會主席團旋即舉行第一次會議，隨後在中午舉行記者會。記者會前5分鐘，官方才放上桌牌揭曉這次是由前江蘇省委書記婁勤儉擔任發言人。他宣布，這次大陸十四屆全國人大二次會議將於3月5日上午開幕，3月11日下午閉幕，會期7天。目前實有代表2,956人、已報到代表2,897人。

婁勤儉指出，議程包含七項，審議政府工作報告；審查2023年國民經濟與社會發展計畫情況與2024年草案；審查2023年中央和地方預算執行情況與2024年預算草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）」的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告等。

他表示，會議期間將舉行3次記者會，就外交、經濟、民生主題回答記者提問，每次全體會議前將安排「代表通道」，全體會議後將安排「部長通道」，採訪以現場為主，綜合採用影音、書面等多種方式。

疫情前的2019年的十三屆人大二次會議，大會於3月5日上午開幕，3月15日上午閉幕，會期10天半。

疫情爆發後，2020年十三屆全國人大三次會議延後到5月22日上午開幕，28日下午閉幕，會期縮短為7天，大陸官媒經濟日報曾形容，這創下1978年以來最短會期的紀錄。而之後2021年人大會期7天、2022年6天、2023年換屆會期為8天半。大陸針對疫情防控的「兩會」縮短措施，目前似乎已成了「新常態」，並未隨著社會面解封而拉長。這次2024年政協會期也只有6天。