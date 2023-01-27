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屏東第10任兒少代表 關注原民族語課程、學生心理健康

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣第10任兒少代表上任，各自關注議題多元，盼能為兒少福利及權益發聲。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣第10任兒少代表上任，各自關注議題多元，盼能為兒少福利及權益發聲。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣第10任兒少代表上任，新任兒少代表選出15名，力里國小盧樂晴來自排灣族，將關注「國小族語課程節數」議題。

她表示，一周僅一堂課學習時間太少，期待加入兒少代表後，蒐集更多原住民學生聲音；屏東女中郭謹萱關注校園心理健康議題，將針對心理健康及情緒認知，透過課程或講座來為屏東的兒少權益發聲。

社會處指出，兒少代表透過公開遴選，分書審及面試兩階段，邀請兒少委員會委員及第9任兒少代表擔任評審，選出第10任兒少代表，年齡介於11歲至18歲的兒童及青少年，展現多元性，包含原住民、新住民二代、客家人及閩南族群，兒少代表居住的地區包含涵蓋縣轄內三分之一的鄉鎮，新任兒少代表中有3名國小生，分別為力里國小盧樂晴、長興國小蕭智宇及里港國小陳宥彤。

社會處表示，2014年培力青少年至今第十任，鼓勵兒少代表投入關注公共事務，為兒少福利及權益發聲，安排培訓課程，兒少代表學習民主決策機制與溝通表達能力等。

社會處指出，兒少代表關注的議題多元，歷年針對脆弱家庭、月經平權、屏東縣高中職校園外食訂購、校園霸凌、屏東公車滿載、P-bike修繕、高中職第8節輔導課使用情形、營養午餐及學生打工等議題，同時也參與屏東縣兒童及少年福利與權益相關會議，提供政府政策建言，推動縣內兒童及少年相關政策運作。

屏東縣第10任兒少代表上任，各自關注議題多元，盼能為兒少福利及權益發聲。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣第10任兒少代表上任，各自關注議題多元，盼能為兒少福利及權益發聲。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣 原住民

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