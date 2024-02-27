六家高中學測成績亮麗 四科成績達頂標 較去年增3成
113年大學學測成績今天公布，新竹縣立六家高中整體表現突出，本校學生選考「國+英+數A+自」四科成績最高56級分、「國+英+數B+社」四科成績最高54級分。合計學測四科總和成績達頂標以上共30人，較去年增長三成，其中單科達滿級分共12人，單科達頂標共148人，比去年更優。
四科56級分、自然滿級分學生葉至軒表示，讀書前先做好計畫，寫完題目後會仔細訂正，遇到不會的題目也會找老師幫忙，平時利用學校的晚自習空間讀書。在學校讀書能專心，遇到不會的也可以即時問老師及同學。
四科54級分第一屆雙語實驗班的學生林愛容分享，上課確實吸收上課的知識點，跟上每次段考的進度複習打好基礎，對高三衝刺時很有幫助，也能更穩定與安心，認真安排各科目的讀書時段，並找時間作適當的放鬆活動。
四科51級分、社會滿級分的學生劉慕妮表示，高一時對未來很茫然，高二為了突破自己加入了雙語班，感謝老師陪伴和教導，以及學校設計的國際交流與英文簡報分享會等活動，使英文進步飛速，從中找到自己的目標。社會是最有興趣的科目，為達到滿級分，遇到有疑惑的題目和概念會找老師問清楚，並確實訂正，課餘時間也會找相關書籍和影片來看。
校長江月媚表示，接下來將辦理一系列升學輔導講座及申請入學模擬面試，幫助學生選填理想志願。此外，特別感謝家長會長徐裕明、歷年榮譽會長、副會長及家長委員們的協助與支持，更要感謝高三所有班級導師及任課老師的辛勤耕耘。
在學測放榜前，六家高中的學生吳冠霆、林榆溱、邱德聿及林思瑜，透過國內大學特殊選才管道及國外大學申請入學管道，分別錄取台大數學系、中央客家語文暨社會科學學系、美國波士頓大學人文與科技學院及澳洲科廷大學與西澳大學的入學資格，率先拔得頭籌，申請繳出漂亮成績單。
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