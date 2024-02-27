六家高中學測成績亮麗 四科成績達頂標 較去年增3成

113年大學學測成績今天公布，新竹縣立六家高中整體表現突出，本校學生選考「國+英+數A+自」四科成績最高56級分、「國+英+數B+社」四科成績最高54級分。合計學測四科總和成績達頂標以上共30人，較去年增長三成，其中單科達滿級分共12人，單科達頂標共148人，比去年更優。

四科56級分、自然滿級分學生葉至軒表示，讀書前先做好計畫，寫完題目後會仔細訂正，遇到不會的題目也會找老師幫忙，平時利用學校的晚自習空間讀書。在學校讀書能專心，遇到不會的也可以即時問老師及同學。

四科54級分第一屆雙語實驗班的學生林愛容分享，上課確實吸收上課的知識點，跟上每次段考的進度複習打好基礎，對高三衝刺時很有幫助，也能更穩定與安心，認真安排各科目的讀書時段，並找時間作適當的放鬆活動。

四科51級分、社會滿級分的學生劉慕妮表示，高一時對未來很茫然，高二為了突破自己加入了雙語班，感謝老師陪伴和教導，以及學校設計的國際交流與英文簡報分享會等活動，使英文進步飛速，從中找到自己的目標。社會是最有興趣的科目，為達到滿級分，遇到有疑惑的題目和概念會找老師問清楚，並確實訂正，課餘時間也會找相關書籍和影片來看。

校長江月媚表示，接下來將辦理一系列升學輔導講座及申請入學模擬面試，幫助學生選填理想志願。此外，特別感謝家長會長徐裕明、歷年榮譽會長、副會長及家長委員們的協助與支持，更要感謝高三所有班級導師及任課老師的辛勤耕耘。