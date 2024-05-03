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手腳冰冷竟是血栓差點截肢 醫籲留意1警訊可預防

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員榮醫療體系員榮醫院心臟外科主任賴金湖，從患者的電腦斷層解說血管栓塞情況。圖／員榮提供
彰化縣員榮醫療體系員榮醫院心臟外科主任賴金湖，從患者的電腦斷層解說血管栓塞情況。圖／員榮提供

一般認為手腳冰冷是體質寒涼，但只有單手、單腳冰冷就大有問題，彰化縣榮醫療體系員榮醫院最近收治兩例急性血栓症個案，都是單側肢體冰冷，患者忽略平常心跳不規律的症狀，醫師建議高齡或有三高病史的民眾應注意心跳不規律可能是血栓警訊。

彰化縣63歲賴姓婦人左下肢冰冷痠痛，左下腹和左臀部疼痛，走路痠軟，到員榮醫院急診就醫，經電腦斷層檢查出她的左側髂總動脈到外髂動脈有一段血栓，及時手術清除血栓，不必截肢。

88歲李姓婦人右手冰冷無力，兩天後才到心臟外科診治，經超音波檢查發現右手肘的臂動脈有栓塞物卡在裡面，緊急手術掏出長約2公分、寬0.3公分的血栓，隔天李婦的手恢復溫暖。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖今表示，70%急性血栓症由心臟疾病引起，最常見的就是心房顫動，通常年長者與三高病史患者好發心房顫動，死亡率比同年齡層的正常人高兩倍、中風率高5倍，平日常心臟亂跳、忽快忽慢或曾有心肌梗塞病史、心臟瓣膜疾病，都應盡早到心臟科就醫，安排心臟超音波檢查是否有心房顫動、心臟內是否存有血栓。

賴金湖說，根據醫學統計，高齡者罹患心房顫動比例較高，60歲以上族群約每100人就有4人，80歲以上約每10人就有1人，台灣人口高齡化，心房顫動病症也會越來越常見，賴姓病人幸好發現得早，使用抗凝血劑治療及血栓清除手術讓阻塞血管恢復通暢，李婦也是緊急手術挽回健康。

手術 血栓

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