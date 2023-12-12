快訊

巨人軍來台／磅礡出場影片在大巨蛋不打對折 大勢期待參與歷史時刻

LINE免費貼圖有10款！這2款限10萬名 聖誕節、新年快樂祝賀必用

日本年度漢字「稅」！物價高漲、增稅壓力的痛苦一年

六家高中林榆溱任北埔茶席師志工 特殊選才上中央大學

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣立六家高中高三學生林榆溱，常在北埔家鄉擔任茶席師志工，並獲選客委會海外志工到新馬交流客家文化，今年以特殊選才管道錄取中央大學客家語言暨社會科學學系。記者郭政芬／攝影
新竹縣立六家高中高三學生林榆溱，常在北埔家鄉擔任茶席師志工，並獲選客委會海外志工到新馬交流客家文化，今年以特殊選才管道錄取中央大學客家語言暨社會科學學系。記者郭政芬／攝影

新竹縣立六家高中高三學生林榆溱，外表像「台大5姬」的翁滋蔓，台風穩健，是學校專任司儀，常在北埔家鄉擔任茶席師志工，並獲選客委會海外志工到新馬交流客家文化，今年以特殊選才管道錄取中央大學客家語言暨社會科學學系，成為六家高中這屆高三生中第一位準大學生。

林榆溱是北埔鄉人，她在北埔做茶席師志工也擔任過海外志工，亮麗的資歷很少見。六家高中校長江月媚說，特殊選才的錄取率只有1.5％，得要有許多特殊表現，因此不容易，中央大學客語系是全國歷史悠久的頂尖系所，林榆溱的資歷在全國少見，經推薦後果真順利錄取。

林榆溱說，她從國小二年級就開始學茶藝，並在家鄉北埔擔任食農教育活動志工，爾後擔任茶席師志工，努力推廣北埔膨風茶和茶道，今年客委會舉辦客家青少年國際事務訪問團，全台有132人甄選，林榆溱是最後選出的12人之一，暑假時前往馬來西亞和新加坡參訪2周，前往政府和民間機構交流客家文化。

讓她印象最深刻的是，當時到馬來西亞的文丁客家村，政府要拆掉這個百年歷史的客家庄，居民靠自己的力量來保存客家文化，更與政府抗爭了20多年，守護客家文化的決心也讓她很感動。期盼未來到中央大學唸書，讓世界看到台灣的客家文化。

馬來西亞 客家文化 北埔

延伸閱讀

藍染好驚奇！台灣客家文化館做外交 澳洲辦事處來體驗

想揪團玩麥塊！國中多益835分自學架伺服器 高職生資安特殊選才上陽交大

台中山城孩子注意！東勢客家文化園區每晚4場浪漫人造雪

新北五股哈客館今啟用 預計明年三民高中設第7座

相關新聞

六家高中林榆溱任北埔茶席師志工 特殊選才上中央大學

新竹縣立六家高中高三學生林榆溱，外表像「台大5姬」的翁滋蔓，台風穩健，是學校專任司儀，常在北埔家鄉擔任茶席師志工，並獲選...

161千伏特高壓電纜也敢偷 他墜落直井約20個小時才脫困

56歲賴姓男子涉嫌行竊苗栗縣後龍溪堤防台灣電力公司161千伏特特高壓電纜，前天晚上墜落約15公尺直井受困約20個小時，昨...

學Podcast、走秀 竹縣銀髮計畫獲衛福部高齡友善城市獎

新竹縣持續透過跨域合作，結合社區資源，鼓勵縣民參與，發展「樂齡學習共學圈」，今年教育局以「銀齡時尚我最潮」計畫參加衛生福...

機捷近6年大修 招募33名維修專才起薪3.5萬元享福利

桃園大眾捷運公司今天表示，為執行113年軌道大修作業，公司向電機、軌道兩類專才招手，需33人；12月18日起受理線上報名...

竹市14日辦今年最終場就業博覽會 18家徵才廠商一次看

新竹市政府與勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心合辦新竹市就業博覽會今年度最終場「歲末感恩聯合徵才」活動，將於14日在新竹...

710線被指車老舊 業者2周內更換

桃園市大溪至北捷永寧站710國道客運線緊急改由亞通客運代駛一周，議員陳治文接獲陳情指代駛班車老舊、柴油味重，前天甚至在國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。