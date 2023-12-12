六家高中林榆溱任北埔茶席師志工 特殊選才上中央大學

新竹縣立六家高中高三學生林榆溱，外表像「台大5姬」的翁滋蔓，台風穩健，是學校專任司儀，常在北埔家鄉擔任茶席師志工，並獲選客委會海外志工到新馬交流客家文化，今年以特殊選才管道錄取中央大學客家語言暨社會科學學系，成為六家高中這屆高三生中第一位準大學生。

林榆溱是北埔鄉人，她在北埔做茶席師志工也擔任過海外志工，亮麗的資歷很少見。六家高中校長江月媚說，特殊選才的錄取率只有1.5％，得要有許多特殊表現，因此不容易，中央大學客語系是全國歷史悠久的頂尖系所，林榆溱的資歷在全國少見，經推薦後果真順利錄取。

林榆溱說，她從國小二年級就開始學茶藝，並在家鄉北埔擔任食農教育活動志工，爾後擔任茶席師志工，努力推廣北埔膨風茶和茶道，今年客委會舉辦客家青少年國際事務訪問團，全台有132人甄選，林榆溱是最後選出的12人之一，暑假時前往馬來西亞和新加坡參訪2周，前往政府和民間機構交流客家文化。

讓她印象最深刻的是，當時到馬來西亞的文丁客家村，政府要拆掉這個百年歷史的客家庄，居民靠自己的力量來保存客家文化，更與政府抗爭了20多年，守護客家文化的決心也讓她很感動。期盼未來到中央大學唸書，讓世界看到台灣的客家文化。