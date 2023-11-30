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簡餐咖啡生意長2成、手搖找到主力商品 全因這原因

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助想創業的民眾，及提升微型企業的經營能力，持續辦理免費創業研習課程及創業諮詢輔導等服務措施，位於桃園龍潭的瓦克食憩坊為一間咖啡簡餐店，老闆趙蕙敏（右）參加後讓營收成長近2成。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助想創業的民眾，及提升微型企業的經營能力，持續辦理免費創業研習課程及創業諮詢輔導等服務措施，位於桃園龍潭的瓦克食憩坊為一間咖啡簡餐店，老闆趙蕙敏（右）參加後讓營收成長近2成。圖／勞發署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助想創業的民眾，及提升微型企業的經營能力，持續辦理免費創業研習課程及創業諮詢輔導等服務措施，自2021年起加值提供貸後培力與服務，由30名專業創業輔導顧問提供財務、行銷、經營管理等面向的訪視診斷，維持穩定經營並加速企業成長。

位於桃園龍潭的瓦克食憩坊為一間咖啡簡餐店，老闆趙蕙敏除現有的生意外，希望再開發周邊居民市場、提升知名度，在輔導顧問協助下調整菜單、設計新產品及促銷方案等，讓營收成長近2成。

而中壢的北茶屋飲料店老闆鄭敏爵，因手搖飲料在台普及率過高，而導致在市場上並無特點，再經過輔導顧問的協助下選定標記性主力商品、找出與市場有強烈差異的新品並重新設計菜單，提升營運整體競爭力。

桃竹苗分署長林淑媛表示，微型創業鳳凰貸款者多屬微型企業，以進入門檻低的批發零售業及住宿餐飲業為主，112年「微型創業鳳凰貸款計畫」45歲以上的中高齡者參與課程分別為525人次、輔導90人次及協助申請貸款68人次，提供適時的輔助可延長事業生命週期並維持穩定經營。

林淑媛說，其中中高齡創業者所需克服的挑戰，主要為資金缺乏、資源不足、缺乏行銷管道等，透過勞動部推動多年的「微型創業鳳凰貸款」能減輕創業資金壓力，並提供免費創業課程及顧問諮詢輔導，協助民眾風險評估、認知創業方向及強化事業經營能力，藉此提高創業成功率，且額度最高200萬元，不但低利率、免保證人、免擔保品，勞動部全額補助前2年的利息。

桃竹苗分署特別加值推出「貸後培力與服務」，陪伴創業過程中，提供階段性穩扎穩打創業研習課程、解決疑難雜症的專業顧問諮詢，逐步解決創業者的困境，縮短創業摸索期。

創業 勞動部 手搖飲料

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