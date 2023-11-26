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早餐店林立讓你選擇障礙發作？網推這八大連鎖早餐是早晨良伴！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
早餐店林立讓你選擇障礙發作？網推這八大連鎖早餐是早晨良伴！ 圖片來源/unsplash
早餐店林立讓你選擇障礙發作？網推這八大連鎖早餐是早晨良伴！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「連鎖早餐店」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的連鎖早餐店排行。

常聽到有人說「美好的一天從早餐開始」，台灣的早餐店密度與連鎖超商不相上下，形成極具台灣特色的早餐文化，不過五花八門的早餐店也讓部分民眾一早就面臨「選擇困難」，因此我們就針對「連鎖早餐店」相關話題進行觀測，一起看看討論度最高的早餐店有哪些吧！


「麥味登」品項多元滿足各種口味偏好 「拉亞漢堡」貝果系列評價兩極

▲ 網友熱議TOP8連鎖早餐店 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8連鎖早餐店 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「連鎖早餐店」相關話題的討論，發現「麥味登」為受到最多網友熱議的連鎖早餐店。就有網友以「麥味登的椒麻雞塊好吃到發瘋」為題，詢問大家麥味登必吃餐點是什麼？

引來許多人踴躍回覆，提到「豬排蛋捲餅、黃金泡菜系列的都超好吃」、「推燻雞可頌」、「原塊嫩雞堡加蛋超讚」、「必點是薯餅蛋塔」等等，熱情推薦自己心目中的麥味登必點品項，可見受到民眾青睞的品項相當多元。

聲量排行第二的則是「拉亞漢堡」。拉亞漢堡前陣子推出「貝果」系列品項，吸引不少「貝果控」前往購買嚐鮮，討論區上也出現諸多關於試吃心得的分享，有網友點出，自己購買到的貝果內層塗料「薄得跟紙一樣」，與菜單圖片上相比顯得較空虛、令他感到失望。

然而也有人亮出自己買到塞了滿滿餡料的貝果圖片，說道「醬料還蠻多，吃的時候醬還會被擠出來」引發議論，網友紛紛回應「前幾天才有人分享薄薄內餡而已，真的好像要看店家欸，你這真的是佛心店家」、「芋頭控跟貝果控表示羨慕，這個芋泥厚度太幸福了」，表示吃到塗上厚厚抹醬的貝果會讓人心情大好。

而「早安美芝城」也是不少民眾熟悉的早晨良伴，該店的餐點如「薯泥起司蛋餅」、「日式煎餃」、「藍莓乳酪佛卡夏」、「椒麻鍋燒」等都受到網友好評，相當推薦尚未嘗試過的民眾可前往嚐鮮。

另外，「QBurger」也有一群忠實擁護者，有人形容「之前第一次吃Q burger的可朗芙真的是驚為天人」、「Q burger 每次推新品都忍不住想去吃」，給予其高度稱讚。

早餐是許多人每天必吃的一餐，不過選擇太多時偶爾也會讓人無從下手，若下次碰上早餐不知道該吃什麼的狀況時，不妨參考以上網友推薦的連鎖早餐店菜單，說不定會發掘意想不到的美味！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「連鎖早餐店」相關討論則數。
觀測期間：2022/11/01~2023/11/09，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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