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「上任才數日」MOSCHINO新任設計師驚傳離世享年46歲

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
11月才正式接掌MOSCHINO創意總監的Davide Renne，於11月10日在米蘭去世，享年46歲。圖／MOSCHINO提供
11月才正式接掌MOSCHINO創意總監的Davide Renne，於11月10日在米蘭去世，享年46歲。圖／MOSCHINO提供

令人錯愕！今年11月才正式接掌義大利奢侈品品牌MOSCHINO創意總監的Davide Renne，根據《WWD》報導，年僅46歲的Davide因病去世。MOSCHINO也在社群平台悲痛宣布，Davide Renne於11月10日在米蘭去世。

MOSCHINO母公司AEFFE集團執行主席Massimo Ferretti證實此消息並表示，「Davide幾天前才加入我們，突然生病且迅速離開了我們，我們仍不敢相信發生了什麼。我們向他的家人和朋友表示最深切的慰問。」

Davide曾在GUCCI設計女裝20年，最後擔任女裝首席設計師。他最新的職務負責MOSCHINO主線的女裝、男裝以及配件設計，將於2024年2月米蘭時裝周發表他的首個系列。當他接掌MOSCHINO創意總監一職時曾說「我已經迫不及待想要開始了！我們會一起玩的很開心！」，沒想到最後卻是令人惋惜的結果。

MOSCHINO在社群平台悲痛宣布Davide Renne去世的消息。圖／MOSCHINO提供
MOSCHINO在社群平台悲痛宣布Davide Renne去世的消息。圖／MOSCHINO提供

設計師 總監

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