「上任才數日」MOSCHINO新任設計師驚傳離世享年46歲

令人錯愕！今年11月才正式接掌義大利奢侈品品牌MOSCHINO創意總監的Davide Renne，根據《WWD》報導，年僅46歲的Davide因病去世。MOSCHINO也在社群平台悲痛宣布，Davide Renne於11月10日在米蘭去世。

MOSCHINO母公司AEFFE集團執行主席Massimo Ferretti證實此消息並表示，「Davide幾天前才加入我們，突然生病且迅速離開了我們，我們仍不敢相信發生了什麼。我們向他的家人和朋友表示最深切的慰問。」