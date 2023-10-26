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Sting釀的酒 「Sacred Love」全球首發、台灣限量99瓶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
最珍貴的全球首發限定款，史汀與夫人的30週年結婚紀念葡萄酒，僅釀造一個年份，台灣限量99瓶，可說是一款「用愛情釀的酒」。圖／浩詠國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
最珍貴的全球首發限定款，史汀與夫人的30週年結婚紀念葡萄酒，僅釀造一個年份，台灣限量99瓶，可說是一款「用愛情釀的酒」。圖／浩詠國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

搖滾歌手Sting於1997年買下位於佛羅倫斯近郊，擁有500年歷史的il Palagio莊園，成為繼義大利紅衣主教Bernardo Martelli及San Clemente公爵之後的第三任酒莊主人。這次共有5個新酒款在台上市，除與酒莊同名的「Il Palagio Vino Spumante Brut 帕拉吉歐氣泡酒」，還有以Sting經典名曲「Roxanne」命名的兩款葡萄酒，以及「導演典藏級奇揚地紅酒La Regista Chianti Riserva DOCG」與Sting紀念與妻子結婚30周年的「Sacred Love無私的愛」紅酒。

「Sacred Love無私的愛」之名來自於Sting在2003年所發行的《Sacred Love》專輯同名單曲，Sting在3年前就與首席釀酒師Riccardo Cotarella秘密策劃打造了這麼一款歡慶紀念的葡萄酒。手工摘採莊園裡最好的梅洛（Merlot）葡萄精心釀造，僅釀造1個年份，在今年裝瓶並命名為「Sacred Love無私的愛」。

原本Sting不打算對外販售「Sacred Love無私的愛」，打算全數自己保留；總代理浩詠國際總經理高浩涵靠著跟Sting的好交情，在親自與Sting多次視訊會議爭取下，Sting終於首肯答應讓台灣成為全世界第一個發表銷售這款「Sacred Love無私的愛」紅酒的國家，並且親自簽名在酒標上，讓有機會能購買到的幸運粉絲們更具收藏價值。

「Sacred Love無私的愛」Sting珍珠婚紀念紅酒一套3瓶，其中一瓶有Sting親筆簽名，一套3瓶售價27,999元。「Il Palagio Vino Spumante Brut 帕拉吉歐氣泡酒」單瓶售價1,490元。「Roxanne」紅白酒單瓶都是1,290元。「導演典藏級奇揚地紅酒La Regista Chianti Riserva DOCG」單瓶售價2,990元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

過去僅提供爵士樂聖殿紐約「藍調俱樂部」與搖滾聖地「硬石餐廳」獨家使用的「Roxanne」葡萄酒。圖／浩詠國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
過去僅提供爵士樂聖殿紐約「藍調俱樂部」與搖滾聖地「硬石餐廳」獨家使用的「Roxanne」葡萄酒。圖／浩詠國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「搖滾詩人史汀葡萄酒」最新在台上市的5個新酒款。圖／浩詠國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「搖滾詩人史汀葡萄酒」最新在台上市的5個新酒款。圖／浩詠國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
這款與酒莊同名的獨特氣泡酒「Il Palagio Vino Spumante Brut 帕拉吉歐 」，日前也蒙天主教教宗方濟各欽點，成為梵蒂岡教廷指定使用的貴賓宴會酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
這款與酒莊同名的獨特氣泡酒「Il Palagio Vino Spumante Brut 帕拉吉歐 」，日前也蒙天主教教宗方濟各欽點，成為梵蒂岡教廷指定使用的貴賓宴會酒 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
靠著跟Sting的好交情，浩詠國際總經理高浩涵成功搶先爭取到讓台灣成為全世界第一個發表銷售新酒款「Sacred Love無私的愛」的國家。圖／浩詠國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
靠著跟Sting的好交情，浩詠國際總經理高浩涵成功搶先爭取到讓台灣成為全世界第一個發表銷售新酒款「Sacred Love無私的愛」的國家。圖／浩詠國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
浩詠國際總經理高浩涵（右）與環球音樂西洋部總監楊智偉，歡慶兩支珍貴佳釀 「Roxanne」、「Sacred Love」 來台。圖／浩詠國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
浩詠國際總經理高浩涵（右）與環球音樂西洋部總監楊智偉，歡慶兩支珍貴佳釀 「Roxanne」、「Sacred Love」 來台。圖／浩詠國際提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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