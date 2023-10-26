Sting釀的酒 「Sacred Love」全球首發、台灣限量99瓶

搖滾歌手Sting於1997年買下位於佛羅倫斯近郊，擁有500年歷史的il Palagio莊園，成為繼義大利紅衣主教Bernardo Martelli及San Clemente公爵之後的第三任酒莊主人。這次共有5個新酒款在台上市，除與酒莊同名的「Il Palagio Vino Spumante Brut 帕拉吉歐氣泡酒」，還有以Sting經典名曲「Roxanne」命名的兩款葡萄酒，以及「導演典藏級奇揚地紅酒La Regista Chianti Riserva DOCG」與Sting紀念與妻子結婚30周年的「Sacred Love無私的愛」紅酒。

「Sacred Love無私的愛」之名來自於Sting在2003年所發行的《Sacred Love》專輯同名單曲，Sting在3年前就與首席釀酒師Riccardo Cotarella秘密策劃打造了這麼一款歡慶紀念的葡萄酒。手工摘採莊園裡最好的梅洛（Merlot）葡萄精心釀造，僅釀造1個年份，在今年裝瓶並命名為「Sacred Love無私的愛」。

原本Sting不打算對外販售「Sacred Love無私的愛」，打算全數自己保留；總代理浩詠國際總經理高浩涵靠著跟Sting的好交情，在親自與Sting多次視訊會議爭取下，Sting終於首肯答應讓台灣成為全世界第一個發表銷售這款「Sacred Love無私的愛」紅酒的國家，並且親自簽名在酒標上，讓有機會能購買到的幸運粉絲們更具收藏價值。

「Sacred Love無私的愛」Sting珍珠婚紀念紅酒一套3瓶，其中一瓶有Sting親筆簽名，一套3瓶售價27,999元。「Il Palagio Vino Spumante Brut 帕拉吉歐氣泡酒」單瓶售價1,490元。「Roxanne」紅白酒單瓶都是1,290元。「導演典藏級奇揚地紅酒La Regista Chianti Riserva DOCG」單瓶售價2,990元。

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