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多巴胺配色復古氣炸鍋 席捲時尚圈的家電新寵兒！

聯合新聞網／ 有你共創
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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小宅經濟已成趨勢，VW Design搶先家電變革，首發【Mignon｜新復古氣炸鍋】，不只輕巧更是精美，簡易操作的貼心設計，無論是累癱的上班族或料理新手都能輕鬆美食上桌；打破傳統機型、色彩，配上復古旋鈕把手，擺上一台Mignon，讓您的居家空間氛圍感瞬間拉滿。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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心願黃、夢想藍兩色，皆為暖色調配色，即將邁入冬天，絕對能為您增添不少溫暖氣息。讓我們懷抱夢想，努力實現各自的心願。體積21*20.4*27cm；重量1.5kg±0.5kg；容量2L 讓你一秒放大廚房空間~超輕機型、輕鬆移動，力氣比較小也能輕鬆拿起，清洗炸物籃不再是難事。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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【Mignon｜新復古氣炸鍋】絕對是在外打拼的租屋上班族的福音，一轉二等三上菜，聽到『叮!!』的一聲，擁有一桌美食就是這麼簡單。【Mignon氣炸鍋】為恆溫設定，只須轉動旋鈕調整料理時間，將食材放入，就可輕鬆等美食上桌，免去廚房大戰。如此貼心的設計，體貼長者、友善孩童，大人小孩一起享受料理樂趣之餘，無用火安全疑慮，絕對安心。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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超高顏值，送禮好選擇，在這個看顏時代，型男主廚-舞陽、玩游系女孩-小小瑜都愛上了Mignon，它絕對是您送禮首選，內外兼具，送禮不踩雷。

【Mignon｜新復古氣炸鍋】全系列商品於有.設計 uDesign電商設計平台上線，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

氣炸鍋 美食

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