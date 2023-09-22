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看到價格會嚇到！迪奧高訂非凡唇膏　經典陶瓷印花奢華

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
迪奧高訂非凡唇膏，全12色／19,800元。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，全12色／19,800元。圖／迪奧提供

眾多精品彩妝履推唇膏新品，且屢屢朝向頂級奢華境界邁進，迪奧推出全新的高訂非凡唇膏，售價又是打破天花板，結合精湛陶瓷工藝，演繹經典的Toile de Jouy約依印花，花費5年設計結合，並有18K金Logo，售價19,800元，另外搭配推出迪奧高訂非凡化妝鏡、高訂非凡唇刷，創造出「奢美唇妝組」，帶來完美的化妝體驗，將於9月25日限量登場，實體櫃點於高雄漢神巨蛋與限定櫃點販售。

迪奧與法國頂級餐瓷品牌BERNARDAUD合作，該品牌成立超過百年，也是許多貴族名人如法國拿破崙、英國伊莉莎白女王，特別選用的餐瓷品牌，採用珍貴潔白高嶺土製造的利摩日瓷器，享有「法國白金」美譽。

迪奧與BERNARDAUD攜手研發，採用高度耐用、白皙的陶瓷種類開始研究，才能創造出迪奧高訂非凡唇膏，採用陶瓷外殼，打造一支唇膏需花費3周，並手工繪製製Toile de Jouy約依印花圖騰於陶瓷外殼，也跟GRIS DIOR 蒙田灰致敬，創新又永續環保。

迪奧高訂非凡唇膏包括有尊榮外盒與蕊芯，外盒採用蒙田灰與印花設計，搭配精品級的純棉唇膏保護套，可以隨時提供保護，一共推出12款顏色，之後可以單買唇膏蕊心更換，而唇膏中加入24K黃金微粒，讓唇妝增添光芒，並有著朱槿珍稀萃取，幫忙撫平唇紋，以及乳油木果油，持續補水保濕。

另外同步搭配推出，BERNARDAUD陶瓷打造的圓形化妝鏡，同樣有著經典印花圖騰、金色Logo，邊緣飾以18K金色呼應高訂奢華，售價10,800元；另款高訂非凡唇刷，採用BERNARDAUD陶瓷製造的唇刷，滑順好上手，售價6,400元。

迪奧高訂非凡化妝鏡／10,800元。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡化妝鏡／10,800元。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇刷／6,400元。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇刷／6,400元。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，全12色／19,800元。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，全12色／19,800元。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，採用陶瓷外殼，搭配經典印花絕美奢華。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，採用陶瓷外殼，搭配經典印花絕美奢華。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，全12色／19,800元。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，全12色／19,800元。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，採用陶瓷外殼，搭配經典印花絕美奢華。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，採用陶瓷外殼，搭配經典印花絕美奢華。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，採用陶瓷外殼，搭配經典印花絕美奢華。圖／迪奧提供
迪奧高訂非凡唇膏，採用陶瓷外殼，搭配經典印花絕美奢華。圖／迪奧提供

售價 法國 品牌

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