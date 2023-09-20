Apple Watch Series 9粉色夢幻開箱 雙指互點兩下手勢比你想的還要實用

Apple Watch Series 9即將於9月22日正式開賣，除了為大家送上超夢幻的粉紅色鋁金屬錶殼新色，於前代相比，這次著重在效能上的升級，以及操作體驗的優化。透過搭載全新S9 SiP晶片，配備全新4核心神經網路引擎，能以快2倍的速度處理機器學習任務，讓效能與性能大幅提升，另外，螢幕最高可達2000尼特亮度，與Apple Watch Series 8相比直接翻倍，也是視覺上立即有感的更新。更棒的是，效能、功能、顯示亮度都進化，卻依舊可以持續保持18小時的續航力。

實際開箱粉紅色鋁金屬錶殼的Apple Watch Series 9，淡淡的金屬粉色非常優雅有質感，與眾多深淺色的新款錶帶配搭，也都不會太突兀，風格可甜可鹽。功能上，得力於全新S9 SiP晶片與第2代超寬頻晶片的幫忙，全新「雙指互點兩下手勢」、「精確尋找iPhone」功能對日常功能操作便利性，以及經常在找手機丟在哪的人來說也非常實用。

「雙指互點兩下手勢」使用加速度計、陀螺儀，以及光學心率感測器的資料，以偵測使用者拇指和食指互點的動作。資料將以新的感測融合機器學學習演算法進行處理，偵測使用此手勢時獨特的細微手腕動作和血液流動變化。當你正在遛狗、單手拿著咖啡，或是雙手正在料理食物、戴著工作手套等不方便觸控操作的情境下，雙指互點兩下就能輕鬆接聽/掛斷電話、以聽寫功能回覆訊息、關閉計時器/鬧鐘，播放音樂/Podcast內容、遙控iPhone進行拍攝等，輕鬆在另一隻手忙著做其他事情時，快速瀏覽或操控手錶上的內容，甚至你只是懶得舉起另一隻手來回應也可以發揮作用，試用後發現實際可應用的場景比想像中還多且實用。

而與先前為手部不便的使用者設計的「輔助觸控」功能相比，「雙指互點兩下手勢」的出現，的確是發現平常生活相當活躍的Apple Watch用戶們都喜歡簡單直覺的操作，有別於「輔助觸控」需要手動開啟設定且操作手勢比較複雜，「雙指互點兩下手勢」在搭載S9 SiP晶片的Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2預設為啟用，無需額外設定，且隨時都在偵測，回應速度極快。不過，這個手勢的完整功能要10月才會更新推出，打算首波入手的民眾可以再期待一下它的完整應用。

另外，「精確尋找iPhone」透過第2代超寬頻晶片的幫忙，現在可以更精準地幫你找到iPhone隨手丟在哪裡，同樣是透過原本控制中心的「呼叫iPhone」功能鍵啟動，除了提供更明確的iPhone的方位與距離指引，還搭配視覺、觸覺和音訊提醒，即便是遺落在隔壁房間也能輕鬆找到。可惜這個精確定位功能目前只能在同樣擁有第2代超寬頻晶片的iPhone 15或iPhone 15 Pro系列上使用。

而watchOS 10也可說是歷年來最大幅度的使用介面更新，在任何錶面上都只需輕鬆轉動數位錶冠就可以叫出全新「智慧型堆疊」介面，包含多個小工具，會依照使用者目前的狀態將最有時效的即時資訊顯示出來，例如在一天的開始，「天氣」會顯示天氣預報，而在旅行時「智慧型堆疊」則會從「錢包」中顯示登機證。「行事曆」與「提醒事項」會重新調整順序置頂，以顯示即將到來的會議或任務，如果正在聽Podcast或音樂，App也會往上層移，隨時供使用者取用。「雙指互點兩下手勢」也可快速開啟「智慧型堆疊」，再次互點兩下，即可像轉動數位錶冠一樣捲動瀏覽小工具。無論當下正在使用哪個App，現在只要按下側邊按鈕就能隨時開啟「控制中心」，按兩下數位錶冠就能回到最近使用的App。