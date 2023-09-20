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Apple Watch Series 9粉色夢幻開箱 雙指互點兩下手勢比你想的還要實用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Watch Series 9鋁金屬款式提供全新粉紅色錶殼設計，色澤相當優雅。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 9鋁金屬款式提供全新粉紅色錶殼設計，色澤相當優雅。記者黃筱晴／攝影

Apple Watch Series 9即將於9月22日正式開賣，除了為大家送上超夢幻的粉紅色鋁金屬錶殼新色，於前代相比，這次著重在效能上的升級，以及操作體驗的優化。透過搭載全新S9 SiP晶片，配備全新4核心神經網路引擎，能以快2倍的速度處理機器學習任務，讓效能與性能大幅提升，另外，螢幕最高可達2000尼特亮度，與Apple Watch Series 8相比直接翻倍，也是視覺上立即有感的更新。更棒的是，效能、功能、顯示亮度都進化，卻依舊可以持續保持18小時的續航力。

實際開箱粉紅色鋁金屬錶殼的Apple Watch Series 9，淡淡的金屬粉色非常優雅有質感，與眾多深淺色的新款錶帶配搭，也都不會太突兀，風格可甜可鹽。功能上，得力於全新S9 SiP晶片與第2代超寬頻晶片的幫忙，全新「雙指互點兩下手勢」、「精確尋找iPhone」功能對日常功能操作便利性，以及經常在找手機丟在哪的人來說也非常實用。

「雙指互點兩下手勢」使用加速度計、陀螺儀，以及光學心率感測器的資料，以偵測使用者拇指和食指互點的動作。資料將以新的感測融合機器學學習演算法進行處理，偵測使用此手勢時獨特的細微手腕動作和血液流動變化。當你正在遛狗、單手拿著咖啡，或是雙手正在料理食物、戴著工作手套等不方便觸控操作的情境下，雙指互點兩下就能輕鬆接聽/掛斷電話、以聽寫功能回覆訊息、關閉計時器/鬧鐘，播放音樂/Podcast內容、遙控iPhone進行拍攝等，輕鬆在另一隻手忙著做其他事情時，快速瀏覽或操控手錶上的內容，甚至你只是懶得舉起另一隻手來回應也可以發揮作用，試用後發現實際可應用的場景比想像中還多且實用。

而與先前為手部不便的使用者設計的「輔助觸控」功能相比，「雙指互點兩下手勢」的出現，的確是發現平常生活相當活躍的Apple Watch用戶們都喜歡簡單直覺的操作，有別於「輔助觸控」需要手動開啟設定且操作手勢比較複雜，「雙指互點兩下手勢」在搭載S9 SiP晶片的Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2預設為啟用，無需額外設定，且隨時都在偵測，回應速度極快。不過，這個手勢的完整功能要10月才會更新推出，打算首波入手的民眾可以再期待一下它的完整應用。

另外，「精確尋找iPhone」透過第2代超寬頻晶片的幫忙，現在可以更精準地幫你找到iPhone隨手丟在哪裡，同樣是透過原本控制中心的「呼叫iPhone」功能鍵啟動，除了提供更明確的iPhone的方位與距離指引，還搭配視覺、觸覺和音訊提醒，即便是遺落在隔壁房間也能輕鬆找到。可惜這個精確定位功能目前只能在同樣擁有第2代超寬頻晶片的iPhone 15或iPhone 15 Pro系列上使用。

而watchOS 10也可說是歷年來最大幅度的使用介面更新，在任何錶面上都只需輕鬆轉動數位錶冠就可以叫出全新「智慧型堆疊」介面，包含多個小工具，會依照使用者目前的狀態將最有時效的即時資訊顯示出來，例如在一天的開始，「天氣」會顯示天氣預報，而在旅行時「智慧型堆疊」則會從「錢包」中顯示登機證。「行事曆」與「提醒事項」會重新調整順序置頂，以顯示即將到來的會議或任務，如果正在聽Podcast或音樂，App也會往上層移，隨時供使用者取用。「雙指互點兩下手勢」也可快速開啟「智慧型堆疊」，再次互點兩下，即可像轉動數位錶冠一樣捲動瀏覽小工具。無論當下正在使用哪個App，現在只要按下側邊按鈕就能隨時開啟「控制中心」，按兩下數位錶冠就能回到最近使用的App。

現有的Apple Watch用戶可能會覺得，Apple Watch Series 9看起來好像與前幾代變化不大，到底要不要換呢？記者建議，如果你現在手上用的是Apple Watch Series 5或之前的款式，這次非常推薦入手，除了處理器升級，第2代超寬頻晶片帶來的應用也更精準強大。更不用說如果你是粉紅控，這次新推出的粉紅色鋁金屬錶殼真的超級優雅有質感，再加上全系列Apple Watch從製造、包裝、運輸過程都更環保，鋁金屬機身的Apple Watch Series 9搭配任一新款運動錶環，都能達成碳中和，現在升級正是時候。

「雙指互點兩下手勢」可操作的App功能多元，還可以啟動倒數計時拍照。記者黃筱晴／攝影
「雙指互點兩下手勢」可操作的App功能多元，還可以啟動倒數計時拍照。記者黃筱晴／攝影
蘋果新款碳中和產品在包裝盒上都會有綠葉符號標示。新款Nike運動型錶帶則是運用來自回收錶帶材料的多彩碎片組合成隨機的圖案，也讓每條錶帶都獨一無二。記者黃筱晴／攝影
蘋果新款碳中和產品在包裝盒上都會有綠葉符號標示。新款Nike運動型錶帶則是運用來自回收錶帶材料的多彩碎片組合成隨機的圖案，也讓每條錶帶都獨一無二。記者黃筱晴／攝影
手機掃描Nike錶帶盒裝內的「輕巧App」圖示，即可立即免費下載對應的專屬錶面。記者黃筱晴／攝影
手機掃描Nike錶帶盒裝內的「輕巧App」圖示，即可立即免費下載對應的專屬錶面。記者黃筱晴／攝影
新款Apple Watch及錶帶的包裝現由100%纖維材料製成，Apple Watch Series 9的包裝盒也經過重新設計，更為精巧。記者黃筱晴／攝影
新款Apple Watch及錶帶的包裝現由100%纖維材料製成，Apple Watch Series 9的包裝盒也經過重新設計，更為精巧。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 9隨附的充電器，線材部分升級為編織材質。記者黃筱晴／攝影
Apple Watch Series 9隨附的充電器，線材部分升級為編織材質。記者黃筱晴／攝影
全新的運動型錶環錶帶也由82%的再生紗線製成，維持同樣的柔軟度和舒適度，非常輕盈穿戴起來幾乎無感。記者黃筱晴／攝影
全新的運動型錶環錶帶也由82%的再生紗線製成，維持同樣的柔軟度和舒適度，非常輕盈穿戴起來幾乎無感。記者黃筱晴／攝影
watchOS 10全新的「智慧型堆疊」介面，會顯示正在使用、最有時效性的App內容。記者黃筱晴／攝影
watchOS 10全新的「智慧型堆疊」介面，會顯示正在使用、最有時效性的App內容。記者黃筱晴／攝影

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