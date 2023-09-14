小鹿文娛開進日本！奢華露營僅兩帳 躺著看「富士山」

疫後觀光產業復甦，台灣本土旅宿品牌「小鹿文娛旅宿集團」看好商機，宣布進軍日本市場，與日本團隊共同營運豪華露營品牌「dots by Dot Glamping Suite 001」締結為戰略夥伴，讓小鹿文娛在台北、花蓮、墾丁外，進軍日本、誕生集團旗下第15間旅店。

8月甫開幕的奢華露營區，位於日本西湖，強調可以躺在床上仰望富士山、夜裡還有機會遇見野生鹿群，每房逾210坪，每日僅有兩間客房。在完全私密的露營區內，備有桑拿、露天浴池、座湯影院等設施，還有兩種超夢幻圓頂帳，可品味富士山晝夜不同的風景。

園區即起提供純住宿方案，也可選擇一泊二食極致饗宴，所有設備皆齊全，露營新手也能輕鬆入住。一泊二食專案包括「朝食／夕食」兩餐，搭配豐富的在地當季食材，品味純粹的自然風味。每個專屬空間內，都有「私人桑拿房」，房外還設有「露天浴池」與「星空榻榻米」，可一邊享受座湯，一邊沉浸於露天影院。

小鹿文娛跳脫傳統旅宿印象，不僅插旗日本，更首次跨足時下熱門露營產業，在富含歷史文化意義的富士山設立新據點，入住使用智能自助check in裝置，並採用Tesla 創辦人Elon Musk旗下SpaceX低空衛星Starlink；進入露營區，就能看見兩頂精緻圓頂帳篷，象徵著晝夜不同的自然生息，「SUN Dome」180度視野的透明帳，陽光帶來生機蓬勃，MOON Dome提供寧靜的夜晚，可以放鬆眺望富士山，傾聽內心聲音。

鄰近西湖的豪華露營區，走路3分鐘可抵達「療癒之里根場」，以傳統茅屋打造的日式聚落，彷彿回到江戶時代；開車約20分鐘，可抵達河口湖著名景點久保田一竹美術館、富士急樂園、河口湖遊覽船等，秋天到河口湖還可參加「河口湖楓葉祭」，也是觀賞富士山的最佳時機。

dots by Dot Glamping Suite 001

房價：日幣20,000元起／人／晚（約台幣4,363元起／人／晚），採浮動房價

住宿：每日限量２室，每室可入住2~4位

入住／退房時間：11:00／16:00~19:00

官網：https://www.fawn-glamping.com/

地址：〒401-0332 山梨縣南都留郡富士河口湖町西湖2797號

交通：

－自駕：從東京市中心走高速公路約1小時20分／從河口湖IC約1小時20分

－火車：從 JR 新宿站出發，在大月站換乘富士急行，在河口湖站下車。從河口湖站乘坐復古周遊巴士（綠線）約50分鐘，在「西湖いやしの里根場」下車（步行１分鐘）

－高速巴士：從東京新宿站或東京站的高速巴士站可以搭乘高速巴士至河口湖站，營區可派車提供接駁，每車次來回酌收日幣8,000元（約台幣1,743元，最多4人)

電話：02-23131098 依入住人數選用當季的食材，還有室內BBQ設備，搭配與自然融合的建築設計，感受最自然的五感體驗。圖／小鹿文娛提供 星空榻榻米區鋪陳日式溫潤的基調，帶給旅人寧靜的療癒感。圖／小鹿文娛提供 兩種圓頂帳，「SUN Dome」為透明帳，可以放鬆冥想、練習瑜珈、好友聚會；「MOON Dome」提供夜晚安靜的休憩空間。圖／小鹿文娛提供

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