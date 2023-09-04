香港麥當勞今起「停售咖啡」引熱議！台灣麥當勞回應了

「咖啡」是許多人每天重要的生活必需品，但是香港麥當勞卻宣佈，將於9月4日起，停止供應所有咖啡，引起網友的熱烈討論。對此，台灣的麥當勞則表示，台灣相關產品不受影響，並且還有限期推出的「秘魯高原之星單品咖啡」新登場。

香港麥當勞於官方臉書宣佈，咖啡將正式與顧客道別並暫停供應，包括凍、熱優質濃香咖啡和優質即磨咖啡，將供應至9月4日的18:00。隨著消息出爐，也引起香港網友的熱烈討論，認為「「一間連鎖飲食快餐店連咖啡都無」、「無咖啡咁唔使食麥當勞早餐」。另外也有許多網友認為，此舉是要逼人購買McCafé。

對於台灣的消費者而言，台灣麥當勞是否也會停售咖啡，也成為民眾關心的話題。對此，台灣麥當勞回應，「台灣麥當勞咖啡相關產品不受影響」。另外麥當勞McCafé自8月30日起，也限期推出全新「秘魯高原之星單品咖啡」，活動期間購買單品咖啡1杯，即贈單品咖啡杯墊1個。