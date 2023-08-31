icash Pay推「星巴克專屬優惠」！限時最高回饋100% OPEN POINT點數

愛金卡公司旗下icash Pay根據大數據觀察，星巴克是icash Pay用戶最常消費的餐飲通路，今年1月至7月於星巴克的業績較去年同期大幅成長3倍，同時也帶動新用戶數成長，icash Pay將於9月1日至10月31日期間，在週一至週二推出不分新舊戶持icash Pay於星巴克消費即享50% OPEN POINT點數回饋（每月每戶回饋上限300點），活動期間首次註冊的新戶當月持icash Pay於星巴克消費再加碼50% OPEN POINT點數回饋（每戶回饋上限200點），最高回饋100%，讓喜愛喝星巴克的消費者輕鬆賺點數。

除了星巴克專屬活動外，12月31日前icash Pay與五大銀行攜手合作，推出週五至週日icash Pay綁定指定信用卡／帳戶於星巴克、屋馬燒肉、Q Burger、一之軒等九大餐飲通路，單筆消費滿150元加碼回饋10% OPEN POINT點數（每戶每月回饋上限150點，各銀行分別計算）。

此外，icash Pay持續攻占餐飲據點，與台北時尚烘焙連鎖名店一之軒合作，歡慶新通路上線祭出10%回饋的好康優惠，9月11日至10月31日期間於一之軒門市使用icash Pay不限金額消費，筆筆回饋10% OPEN POINT點數回饋（每戶回饋上限100點）。